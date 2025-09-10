पोप : युद्ध पीड़ितों की चीख ईश्वर के सामने एक भरोसेमंद प्रार्थना के रूप में उठें
वाटिकन न्यूज
बुधवार, 10 सितंबर 2025 (रेई) : बुधवार को आमदर्शन समारोह में तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए, पोप लियो 14वें ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना और मानवीय परियोजनाओं की अपील की।
उन्होंने कहा, "अपनी प्रार्थनाओं और मानवीय परियोजनाओं में यूक्रेन, गज़ा तथा दुनिया के अन्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों को याद रखें।"
पोलिश तीर्थयात्रियों को सम्बोधित करते हुए, पोप ने पोलैंड में युद्ध के शिकार लोगों के लिए राष्ट्रीय दिवस को याद किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की पीड़ा और पोलैंड के पुनर्निर्माण में उनके योगदान की याद दिलाता है।
संत पापा ने कहा, “मैं आप सभी को और आज पीड़ित बच्चों को शांति की रानी माता मरियम की सुरक्षा में सौंप देता हूँ।”
पोप लियो ने अरबी भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए मध्य-पूर्व में मुश्किल हालात झेल रहे सभी लोगों के लिए प्रार्थना की।
उन्होंने कहा, “मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि मुश्किल और संकट के समय रोकर ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर हमेशा अपने बच्चों की सुनता है और हमारे लिए सही समय पर जवाब देता है।” “ईश्वर आप सभी को आशीष दें और हमेशा हर बुराई से आपकी रक्षा करें!”
