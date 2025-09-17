संत पापा ने गाज़ा में युद्धविराम और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान की अपील दोहराई

इज़रायली सेना द्वारा गाजा शहर के निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिए जाने के बाद विस्थापित फिलिस्तीनी दक्षिण की ओर जाते हुए (MAHMOUD ISSA)

अपने साप्ताहिक आम दर्शन समारोह के समापन पर, संत पापा लियो 14वें ने गाज़ा के लोगों के प्रति अपनी "गहरी" संवेदना व्यक्त की। उन्होंने युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, संकट के कूटनीतिक समाधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पूर्ण सम्मान की अपनी अपील दोहराई।

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 17 सितंबर 2025 : संत पापा लियो 14वें ने बुधवार सुबह अपने आम दर्शन समारोह में कहा, "मैं गाजा में रहने वाले फ़िलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जो अब भी भय में जी रहे हैं और अस्वीकार्य परिस्थितियों में जी रहे हैं, उन्हें एक बार फिर अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है।"

इज़राइली सेना ने मंगलवार को गाजा के सबसे बड़े आबादी वाले केंद्र, गाजा शहर के खिलाफ एक नया और व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया और लगभग दो साल के युद्ध में सबसे भीषण बमबारी के बीच नागरिकों को शहर छोड़कर भागने का आदेश दिया। हमास ने कहा है कि 3,50,000 लोग शहर के पूर्वी हिस्से से गाजा शहर के अन्य हिस्सों में विस्थापन केंद्रों की ओर पलायन कर चुके हैं, जबकि 1,75,000 लोग शहर छोड़कर पूरी तरह से पलायन कर चुके हैं।

प्रत्येक व्यक्ति की अटूट मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।"सर्वशक्तिमान प्रभु, जिन्होंने 'तू हत्या नहीं करेगा' का आह्वान किया था," और "समस्त मानवता की उपस्थिति में" संत पापा लियो ने बुधवार को घोषणा की, "प्रत्येक व्यक्ति की सदैव एक अटूट गरिमा होती है, जिसका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।"

संत पापा ने "युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, बातचीत के माध्यम से राजनयिक समाधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पूर्ण सम्मान" की अपनी अपील दोहराई।

अंत में, संत पापा लियो ने "सभी" को अपनी "हार्दिक प्रार्थना" में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया ताकि शांति और न्याय का उदय शीघ्र हो।