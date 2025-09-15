संत पापा लियो: 'मैंने हमेशा 'अपनी इच्छा नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा' का उत्तर दिया है'
वाटिकन न्यूज
रोम, सोमवार 15 सितंबर 2025 : रविवार शाम को संत पॉल महागिरजाघर में 21वीं सदी के शहीदों और विश्वासियों के साक्षियों के स्मरणोत्सव के बाद, संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनलों और अन्य धर्मगुरुओं के साथ अपने 70वें जन्मदिन का जश्न मनाया, जिन्होंने इस स्मरणोत्सव में भाग लिया था और संत पापा के लिए जन्मदिन का केक तैयार किया था।
कार्डिनल मंडल के डीन, कार्डिनल जोवान्नी बतिस्ता रे को धन्यवाद देते हुए, संत पापा ने अपने जन्मदिन को क्रूस विजय पर्व के साथ होने के संयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "अपने आह्वान की शुरुआत से ही, मैंने हमेशा उत्तर दिया है, 'मेरी इच्छा नहीं, बल्कि आपकी प्रभु इच्छा पूरी हो।"
वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, संत पापा ने आशा व्यक्त की कि "इस जयंती वर्ष में विश्वासियों का उत्साह सुसमाचार प्रचार के मिशन के लिए फलदायी हो," और कहा कि "उन्हें इस दिन को ख्रीस्तीय एकता स्वरूप में मनाते हुए खुशी हो रही है," और उन्होंने सभी को "एकता, उदारता और आशा के साक्षी" के रूप में एक साथ बने रहने का आह्वान किया।
केक काटने और उपस्थित लोगों द्वारा "हैप्पी बर्थडे" के गीत के बाद, संत पापा लियो महागिरजाघर से बाहर निकले और भीड़ का अभिवादन करने के बाद वाटिकन लौटे।
