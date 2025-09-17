संत पापा लियो ने अर्मेनियाई प्राधिधर्माध्यक्ष कारेकिन द्वितीय से पहली बार मुलाकात की

संत पापा लियो 14 वें ने अर्मेनियाई प्राधिधर्माध्यक्ष कारेकिन द्वितीय से मुलाकात की (ANSA)

संत पापा लियो ने मंगलवार को कास्टेल गंडोल्फो में सभी अर्मेनियाई लोगों के प्राधिधर्माध्यक्ष कारेकिन द्वितीय का स्वागत किया। बाद में उन्होंने वाटिकन में कूरिया प्रमुखों से मुलाक़ात की और संत पापा फ्राँसिस की समाधि का दर्शन किया।

कास्टेल गंडोल्फो, बुधवार 17 सितंबर 2025 : मंगलवार सुबह संत पापा लियो 14वें ने सभी अर्मेनियाई लोगों के प्राधिधर्माध्यक्ष करेकिन द्वितीय से मुलाकात की। यह दोनों के बीच पहली मुलाकात थी। पच्चीस साल पहले अपने चुनाव के बाद से, प्राधिधर्माध्यक्ष करेकिन ने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय, संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें और संत पापा फ्राँसिस से मुलाकात की है।

मंगलवार की मुलाकात कास्टेल गंडोल्फो स्थित संत पापा निवास, विला बारबेरिनी में हुई, जहाँ संत पापा लियो सोमवार शाम से मौजूद हैं।

एचमियादज़िन के अर्मेनियाई प्रेरितिक कलीसिया के परमधर्मपीठ में प्रतिनिधि, महाधर्माध्यक्ष खजाग बार्सामियन ने वाटिकन न्यूज़ को दिए एक फ़ोन साक्षात्कार में बताया कि, यह मुलाकात "एक भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें विभिन्न कलीसिया संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई, और अर्मेनियाई प्राधिधर्माध्यक्ष ने आर्तसाख के अर्मेनियाई लोगों के भविष्य पर ज़ोर दिया।"

महाधर्माध्यक्ष बार्सामियन ने आगे कहा कि प्राधिधर्माध्यक्ष ने संत पापा को आर्मेनिया आने का निमंत्रण दिया और दोनों ने शांति की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। प्राधिधर्माध्यक्ष करेकिन ने न्याय पर आधारित शांति पर ज़ोर दिया।

कूरिया प्रमुखों से मुलाक़ात और संत पापा फ्राँसिस की समाधि का दर्शन

रोम की इस यात्रा में उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य प्राधिधर्माध्यक्ष के साथ मौजूद थे।

संत पापा लियो से मुलाक़ात के बाद, समूह वाटिकन पहुँचा, जहाँ प्राधिधर्माध्यक्ष ने ख्रीस्तीय एकता संवर्धन विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल कूर्ट कोच और संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डी मेंडोंका से मुलाकात की।

संत पापा फ्राँसिस की समाधि का दर्शन

उस दिन के कार्यक्रम में संत मरिया मेजर महागिरजाघऱ की यात्रा भी शामिल थी: प्राधिधर्माध्यक्ष कारेकिन द्वितीय ने संत पापा फ्राँसिस—जिनके साथ उन्होंने संवाद और मित्रता का रिश्ता स्थापित किया था—की समाधि के समक्ष प्रार्थना करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उन्होंने सालुस पॉपुली रोमानी (रोम वासियों की संरक्षिका माता) के प्रतीक के समक्ष प्रार्थना में समय बिताया।

वाटिकन की पिछली यात्राएँ

प्राधिधर्माध्यक्ष की रोम की पहली यात्रा 9-10 नवंबर, 2000 को हुई थी, जब वे सभी अर्मेनियाई लोगों के नवनिर्वाचित प्राधिधर्माध्यक्ष के रूप में, 2000 की जयंती के अवसर पर संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के अतिथि थे।

उस यात्रा के दौरान, 12 मई, 1970 को संत पॉल षष्टम और प्राधिधर्माध्यक्ष वास्केन प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा के बाद, एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए: दोनों कलीसियाओं के बीच पूर्ण सामंजस्य बहाल करने की दिशा में अभी भी जारी यात्रा की दिशा में एक कदम।

उस यात्रा के दौरान, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने प्राधिधर्माध्यक्ष कारेकिन को संत ग्रेगोरी द इल्यूमिनेटर के अवशेष भेंट किए। एक वर्ष बाद, 25-27 सितंबर, 2001 को, संत पापा ने ख्रीस्तीय धर्म को राजकीय धर्म घोषित किए जाने की 1700वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आर्मेनिया का दौरा किया।

वे अर्मेनियाई धरती पर कदम रखने वाले पहले संत पापा थे। संत ग्रेगोरी के अवशेष अर्मेनियाई लोगों के किलिकिया के महान घराने के कुलपति, आराम प्रथम, और तत्कालीन अर्मेनियाई काथलिक प्राधिधर्माध्यक्ष नेर्सेस बेड्रोस उन्नीसवें को भी भेंट किए गए।