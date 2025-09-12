संत पापा ने दोमिनिका राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री से मुलाक़ात की

दोमिनिका राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट और संत पापा लियो 14वें (ANSA)

वाटिकन के प्रेरितिक भवन में संत पापा की रूज़वेल्ट स्केरिट से मुलाक़ात हुई। राज्य सचिवालय में हुई चर्चा के दौरान, क्षेत्र और देश के कई मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें सामाजिक चुनौतियाँ और जलवायु परिवर्तन के परिणाम शामिल थे।

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 12 सितंबर 2025 (रेई) : आज सुबह, 12 सितम्बर को संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के प्रेरितिक भवन में दोमिनिका राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन से मुलाकात की, जिनके साथ राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर भी थे।

राज्य सचिवालय में चर्चा

वाटिकन प्रेस कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, "राज्य सचिवालय में हुई सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान, वाटिकन और दोमिनिका राष्ट्रमंडल के बीच अच्छे संबंधों पर संतोष व्यक्त किया गया। इसके बाद, चर्चा कलीसिया द्वारा देश को दिए जाने वाले बहुमूल्य योगदान, विशेष रूप से कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में, पर केंद्रित रही।"

बयान में आगे कहा गया है, "बातचीत के दौरान क्षेत्र और देश के कुछ वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि सामाजिक चुनौतियां और जलवायु परिवर्तन के परिणाम, जिससे दोमिनिकन लोगों की भलाई के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की उनकी पारस्परिक प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया गया।"