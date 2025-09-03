पोप लियो इस्राएल के राष्ट्रपति एवं पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे
वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि पोप लियो 14वें इस सप्ताह के अंत में इस्राएल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी से मुलाकात करेंगे।
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, बुधवार, 3 सितंबर 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें गुरुवार सुबह इस्राएली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से मुलाकात करेंगे, जो 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, पोप से मुलाकात के बाद, राष्ट्रपति हर्ज़ोग वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से भी मिलेंगे।
18 मई को पोप लियो के परमाध्यक्षीय पद ग्रहण समारोह के अवसर पर आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा के बाद, पोप से मुलाकात दोनों नेताओं के बीच दूसरी मुलाकात होगी।
शुक्रवार को, पोप लियो पोलिश राष्ट्रपति करोल नवरोकी से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने 6 अगस्त 2025 को पदभार ग्रहण किया है। यह उनकी पहली मुलाकात होगी।
03 सितंबर 2025, 10:10