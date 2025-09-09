पोप लियो एक संक्षिप्त दौरे पर कास्तेल गंदोल्फो में

कास्तेल गंदोल्फो में पोप लियो 14वें (foto di padre Bruno Silvestrini)

वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, पोप लियो 14वें सोमवार शाम को कास्तेल गंदोल्फो में बारबेरिनी आवास लौटे हैं और वहाँ एक रात रूकने के बाद मंगलवार दोपहर को वापस वाटिकन लौटेंगे।

वाटिकन न्यूज

कास्तेल गंदोल्फो, मंगलवार, 9 सितंबर 2025 (रेई) : पोप लियो सोमवार शाम को कास्तेल गंदोल्फो वापस लौटे, जहां वे एक दिन से भी कम समय के लिए रुकेंगे।

सोमवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने एक बयान में कहा, “आज शाम पोप लियो कास्तेल गंदोल्फो में बारबेरिनी महल जाएंगे और कल वहीं से अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे। इस दौरान कोई मुलाकात नहीं होगी।”

बयान में आगे कहा गया, “पोप मंगलवार दोपहर को वापस वाटिकन लौटेंगे।”

पोप लियो 14वें 6 से 22 जुलाई तक कास्तेल गंदोल्फो में पोप निवास में रहे और अगस्त के मध्य में कुछ दिनों के लिए वापस गये थे, ताकि वे माता मरियम के स्वर्गोदग्रहण के महापर्व में शामिल हो सकें। 5 सितंबर को, पोप ने ‘लौदातो सी गाँव’ का दौरा किया। यह कास्तेल गंदोल्फो में 55 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित एक परियोजना है, जो कभी पोप निवास का हिस्सा थी। वहाँ पोप ने इस पर्यावरण परियोजना की देखरेख करनेवाले कर्मचारियों से मुलाकात की थी।