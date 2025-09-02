अक्टूबर माह में पोप लियो 14वें के धर्मविधिक कार्यक्रम

अक्टूबर माह में पोप लियो 14वें विभिन्न दलों के साथ संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में जयन्ती समारोह सम्पन्न करेंगे, जिसमें 7 धन्यों की संत घोषणा समारोह भी शामिल है। माह के अंत में वे परमधर्मपीठीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए ख्रीस्तयाग अर्पित करेंगे।

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 2 सितंबर 2025 (रेई) : वाटिकन ने अक्टूबर माह में पोप लियो 14वें के धर्मविधिक कार्यक्रमों की सूची प्रकाशित की है जिसके अनुसार पूरे माह का कार्यक्रम इस प्रकार है :

5 अक्टूबर 27वाँ सामान्य रविवार, मिशनरी जगत एवं प्रवासियों की जयन्ती के उपलक्ष्य में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में पूर्वाहन 10.30 बजे, पावन ख्रीस्तयाग।

9 अक्टूबर, बृहस्पतिवार, समर्पित जीवन की जयन्ती के उपलक्ष्य में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में, पूर्वाहन 10.30 बजे, पावन ख्रीस्तयाग।

12 अक्टूबर, 28वाँ सामान्य रविवार, मरियम की आध्यात्मिकता की जयन्ती के उपलक्ष्य में, पूर्वाहन 10.30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में पावन ख्रीस्तयाग।

19 अक्टूबर 29वाँ सामान्य रविवार, 7 धन्यों की संत घोषणा के अवसर पर, संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में 10.30 बजे समारोही ख्रीस्तयाग।

7 धन्यों में महाधर्माध्यक्ष इग्नासियुस चौकराल्लाह मलोयान, मार्डिन के अर्मेनियाई काथलिक शहीद, जो 1915 के नरसंहार के दौरान मारे गए थे; और धन्य पीटर टू रोट, पापुआ न्यू गिनी के प्रचारक थे, जो 1945 में जापानियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद अपने धर्मप्रचार को जारी रखने के कारण शहीद हो गए थे - वे पापुआ न्यू गिनी के पहले संत बनेंगे।

इनके अलावा, वेरोना की सिस्टर्स ऑफ मर्सी की संस्थापिका धन्य विंचेंत्सा मारिया पोलोनी; येसु की सेविकाओं की संस्थापिका धन्य मरिया देल मोंते कार्मेलो रेंडिलेस मार्टिनेज, तथा ख्रीस्तीयों की सहायिका मरियम की पुत्रियों के धर्मसंघ की सदस्य धन्य मरिया ट्रोनकाटी को भी संत घोषित किया जाएगा।

उसी दिन, दो लोकधर्मियों को भी वेदी का सम्मान दिया जाएगा: धन्य जोस ग्रेगोरियो हर्नांडेज़ सिस्नेरोस, वेनेजुएला के चिकित्सक और सेक्युलर फ्रांसिस्कन ऑर्डर के सदस्य, जिन्हें जरूरतमंद लोगों को दवाइयाँ प्रदान करने में उनकी चिकित्सा देखभाल और उदारता के लिए "गरीबों के डॉक्टर" के रूप में जाना जाता है, और धन्य बार्तोलो लोंगो, पोम्पेई के तीर्थस्थल के संस्थापक, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें इटली और अन्य स्थानों पर बहुत प्यार किया जाता है।

26 अक्टूबर को, पोप लियो 14वें, धर्मप्रांतीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सक्रिय पुरोहितीय समितियों, प्रेरितिक समितियों और आर्थिक परिषदों के सदस्यों से बनी धर्मसभा (सिनॉडल) टीमों और सहभागी निकायों की जयंती के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता करेंगे।

अंत में, सोमवार, 27 अक्टूबर को, वे संत पेत्रुस महागिरजाघर में शाम 5.30 बजे परमधर्मपीठीय विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ उनके शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत करते हुए समारोह ख्रीस्तयाग की अध्यक्षता करेंगे।