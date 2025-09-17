संत पापा : धर्म उपचार का स्रोत हैं, विभाजन का स्रोत नहीं
वाटिकन न्यूज़
वाटिकन सिटी, बुधवार 17 सितंबर 2025 : दुनिया भर के धार्मिक नेता 17-18 सितंबर, 2025 को होने वाले विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं के 8वें सम्मेलन के लिए कज़ाकिस्तान के अस्ताना में एकत्रित हुए हैं। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार को जारी एक संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ भेजीं, जिसकी शुरुआत कई भाषाओं में "शांति" के अभिवादन से हुई।
संत पापा ने कहा कि धार्मिक नेता हिंसक संघर्ष के दौर में "दोस्ती को नवीनीकृत करने और नई मित्रता बनाने के लिए, हमारी खंडित और घायल दुनिया में मरहम लगाने की हमारी साझा इच्छा में एकजुट" होने के लिए एक साथ आए हैं।
इस आयोजन के विषय "धर्मों का संवाद: भविष्य के लिए तालमेल" पर विचार करते हुए, संत पापा लियो 14वें ने कहा कि प्रत्येक प्रमाणिक धार्मिक आवेग संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है, क्योंकि ये सीमाओं को पार करते हैं और हर जगह लोगों को एकजुट करते हैं।
उन्होंने कहा, "सद्भाव से एक साथ काम करना केवल एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है, बल्कि वास्तविकता के गहन क्रम का प्रतिबिंब है।" "अतः एकजुटता, क्रिया में तालमेल है: वैश्विक स्तर पर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने की जीवंत अभिव्यक्ति।"
मतभेदों को मिटाने के बजाय, धर्मों के बीच सहयोग आस्थावानों को विविधता को समृद्धि के स्रोत के रूप में अपनाने के लिए आमंत्रित करता है।
संत पापा ने याद किया कि द्वितीय वाटिकन परिषद ने 1965 में अपने घोषणापत्र "नोस्ट्रा एताते" में काथलिक कलीसिया द्वारा अन्य धर्मों में मौजूद "सत्य और पवित्र" सभी चीज़ों की स्वीकृति और सम्मान को बरकरार रखा था।
उन्होंने कहा, "[कलीसिया] प्रत्येक परंपरा की विशिष्ट खूबियों को मिलन की मेज पर लाकर, जहाँ प्रत्येक धर्म सर्वजन के हित की सेवा में अपने अनूठे ज्ञान और करुणा का योगदान देता है, प्रामाणिक तालमेल को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।"
संत पापा ने स्मरण किया कि उनके पूर्ववर्ती, संत पापा फ्राँसिस, सितंबर 2022 में अस्ताना में आयोजित पिछली कांग्रेस में शामिल हुए थे, जब धार्मिक नेताओं ने हिंसा की निंदा की थी और शरणार्थियों की देखभाल और शांति के लिए काम करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।
संत पापा लियो 14वें ने सभी धर्मों के नेताओं से इस सत्य की गवाही देकर "शांति, बंधुत्व और एकजुटता के भविष्य" के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया कि आस्था "विभाजन करने के बजाय हमें जोड़ती है।"
उन्होंने कहा, "तालमेल, समस्त मानवता के लिए आशा का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है, जो यह दर्शाता है कि धर्म, अपने मूल में, संघर्ष का स्रोत नहीं, बल्कि उपचार और मेल-मिलाप का स्रोत है।"
अंत में, संत पापा ने आशा व्यक्त की कि अंतर्धार्मिक सम्मेलन विश्वासियों को सद्भाव के लिए काम करने और "शांति के लिए तालमेल" बनाने के लिए प्रेरित करेगा, जो "निहत्था और निःशस्त्र, विनम्र और दृढ़" हो।
