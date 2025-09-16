पोप ने गज़ा पल्ली को अपनी निकटता और प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया

गज़ा का पवित्र परिवार (हॉली फैमिली) गिरजाघर जो वहाँ का एकमात्र काथलिक गिरजाघर है

पोप लियो 14वें ने गज़ा स्थित होली फैमिली काथलिक पल्ली के फादर गाब्रिएल रोमनेली से फोन पर बात की, तथा पैरिश में आनेवाले सभी लोगों को अपनी चिंता, निकटता और प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया।

वाटिकन न्यूज

गज़ा, मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने मंगलवार को फादर गाब्रिएल रोमानेली के साथ फोन पर बातचीत के दौरान गज़ा स्थित होली फैमिली पल्ली की स्थिति पर जानकारी प्राप्त की।

आधी रात से ठीक एक घंटा पहले, इस्राएली सेना ने एक विशाल जमीनी हमला किया। गज़ा पट्टी के मीडिया ने 20 मिनट में 37 हमलों और एन्क्लेव के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से शेष आबादी के बड़े पैमाने पर पलायन की सूचना दी।

वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक, मात्तेओ ब्रूनी के अनुसार, फादर रोमानेली ने संत पापा को बताया कि यह पल्ली—जिस पर जून में एक इस्राएली हमला हुआ था जिसमें फादर स्वयं घायल हो गए थे—“वहाँ शरण लेने वाले लगभग 450 लोगों और उनकी मदद करनेवालों की सहायता कर रहा है, भोजन और पानी वितरित कर रहा है और आंतरिक दवाखाना खुला रखा है।”

इसके अलावा, “बढ़ते संघर्ष के बावजूद, वे अपनी गतिविधियाँ जारी रखे हुए हैं, बच्चों और युवाओं की सेवा कर रहे है और बुजुर्गों और बीमारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।”

श्री ब्रूनी ने पत्रकारों को बताया कि पोप लियो ने गज़ा में हो रही घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त की, "और फादर गाब्रिएल एवं पल्ली की ओर रुख करनेवाले सभी लोगों को अपनी निकटता और प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया।"

पिछले हफ्ते का फोन कॉल

मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ने के बाद, पोप फ्राँसिस हर शाम ठीक 7:00 बजे फादर रोमानेली और उनके सहयोगी, मिस्र के फादर यूसुफ असद को वीडियो कॉल करके पवित्र परिवार के सभी लोगों का हालचाल जानने लगे।

पोप लियो ने अपनी निकटता व्यक्त करने के लिए फादर रोमानेली को कई बार फोन किये हैं, और साथ ही शांति के लिए लगातार अपनी अपील दोहरा रहे हैं।

पोप ने फादर रोमानेली को सबसे हालिया फोन कॉल पिछले हफ्ते किये थे, जब इस्राएल ने गज़ा शहर के निवासियों को तत्काल निकासी का आदेश जारी किया था।

शुरू में, पादरी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे और पल्लीवासी एक लंबे धार्मिक समारोह में व्यस्त थे। पोप ने कहा कि उन्होंने पल्ली पुरोहित से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिली।

हालांकि, उस शाम फादर रोमानेली ने अपने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से पुष्टि की कि वे संत पिता से बात करने में कामयाब रहे। वाटिकन न्यूज़ के साथ साझा किए गए एक वीडियो में, फादर रोमानेली ने इस बातचीत को "बहुत खुशी" और "आशीर्वाद" बताया।

बम गिरने के बावजूद प्रार्थना

सोमवार को, अपने एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से, फादर रोमानेली ने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें पल्ली में प्रार्थना के दौरान बम विस्फोटों की आवाज सुनी जा सकती है।

30 सेकंड के इस वीडियो में, आसपास के शोरगुल के बावजूद, श्रद्धालु मौन प्रार्थना करते रहे।