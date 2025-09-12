नाबालिगों की सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष ने संत पापा के समक्ष सुरक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, शुक्रवार 12 सितंबर 2025 : संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार को वाटिकन में नाबालिगों की सुरक्षा हेतु गठित परमधर्मपीठीय आयोग के अध्यक्ष, शम्बेरी के महाधर्माध्यक्ष थिबॉल्ट वर्नी से मुलाकात की।
यह मुलाकात 15 जुलाई को महाधर्माध्यक्ष वर्नी की नियुक्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष और संत पापा के बीच पहली आधिकारिक मुलाकात है।
आयोग के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष वर्नी के साथ आयोग के सचिव, धर्माध्यक्ष लुइस मानुएल अली हेरेरा भी थे।
महाधर्माध्यक्ष वर्नी ने इस मुलाकात का अनुरोध संत पापा के प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करने के लिए किया था, ताकि वे अपनी नियुक्ति के माध्यम से उन पर रखे गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त कर सकें और कलीसिया में सुरक्षा के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं पर दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।
2022 में संत पापा फ्राँसिस की पहल पर तैयार की गई इस रिपोर्ट का उद्देश्य स्थानीय कलीसियाओं की सुरक्षा क्षमताओं का आकलन करना और विभिन्न कलीसियाई क्षेत्रों के ठोस अनुभवों के आधार पर व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है।
बैठक के दौरान, आयोग के अध्यक्ष ने प्रेदिकाते इवांजेलियुम के माध्यम से संत पापा फ्राँसिस द्वारा सौंपे गए मिशन को जारी रखने, सुरक्षा नीतियों के विकास, वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूपण और मेमोरारे पहल के माध्यम से स्थानीय कलीसियाओं को समर्थन देने के प्रति आयोग की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।
महाधर्माध्यक्ष वर्नी ने पुनः पुष्टि की, "विनम्रता और आशा के साथ, आयोग हमें सौंपे गए मिशन को जारी रखता है, और पूरी कलीसिया में रोकथाम की एक ऐसी संस्कृति स्थापित करने के संत पापा के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है जो किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती: न तो शक्ति या अधिकार का, न ही विवेक या आध्यात्मिकता का, न ही यौन शोषण का।"
