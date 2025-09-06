जयंती धर्मोपदेश और अभिवादन
वाटिकन सिटी
वाटिकन सिटी, शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): सन्त पापा लियो 14 वें ने शनिवार को जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में रोम आये तीर्थयात्रियों का अभिवादन कर पवित्रआत्मा के वरदानों पर अपनी धर्मशिक्षामाला को जारी रखते हुए ईशप्रदत्त आशा के वरदान पर चर्चा की।
ईशराज्य की खोज
इस अवसर पर सन्त पापा ने कहाः जैसे बच्चे ज़मीन खोदते हैं, वैसे ही हमें भी जिज्ञासा और भरोसे के साथ जीवन की सतह के नीचे खुदाई करने के लिए कहा गया है ताकि हम ईशराज्य के छिपे हुए खज़ाने को खोज सकें।
उन्होंने स्मरण दिलाया कि उत्पीड़न से मुक्त होने के बाद, प्रारंभिक ख्रीस्तानुयायियों ने येसु ख्रीस्त के दुःखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़े स्थानों पर खुदाई शुरू कर दी थी। उनमें सम्राट कॉन्सटेंटाइन की माँ, महारानी हेलेना भी शामिल थीं, जिन्होंने अपनी विनम्र आस्था से प्रेरित होकर जैरूसालेम में येसु के क्रूस को पाया था।
येसु के साथ मैत्री
सन्त पापा ने कहा कि महारानी हेलेना के पदचिन्हों पर चलते हुए हम भी अपने हृदयों में कठोरता और अहंकार को दूर करने की इच्छा को पुनः जागृत करें तथा सबसे महान खजाने अर्थात् प्रभु येसु ख्रीस्त के साथ मैत्री की खोज करें।
शनिवार को उपस्थित समस्त अँग्रेज़ी भाषा-भाषियों और विशेष रूप से यूगाण्डा तथा संयुक्त राज्य अमरीका से आये तीर्थयात्रियों को संबोधित शब्दों में सन्त पापा लियो ने मंगलयाचना की कि यह जयन्ती वर्ष सबके लिये आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय सिद्ध होकर हमें पापों की क्षमा दिलाये तथा ईश्वर के अनुग्रह की सहायता और अनन्त जीवन के लिए हमारी आशा को पुनः जागृत करे।
