पोप ने केंट की रानी की ख्रीस्तीय अच्छाई की विरासत को याद किया
वाटिकन न्यूज
ब्रिटेन, मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (रेई) : राजा चार्ल्स को भेजे एक संदेश में, पोप लियो ने ब्रिटेन की डचेस ऑफ केंट के निधन पर शाही परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है।
मंगलवार को बकिंघम पैलेस को भेजे गए टेलीग्राम में, पोप ने कहा कि उन्हें रानी के निधन की खबर सुनकर गहरा दुःख हुआ है।
पोप लियो ने केंट की रानी कैथरीन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राजा चाल्स तृतीया को प्रेषित एक तार संदेश में लिखा, “मुझे केंट की रानी की मृत्यु के बारे में जानकर दुःख हुआ, मैं इस दुःख की घड़ी में आपकी, शाही परिवार के सदस्यों और विशेषकर उनके पति केंट के नवाब तथा उनके बच्चों एवं नाती-पोतों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएँ, और अपनी प्रार्थनापूर्ण निकटता का आश्वासन भेजता हूँ।”
उनकी आत्मा को ईश्वर के हाथों सिर्पूद करते हुए उन्होंने कहा, “उनकी महान आत्मा को हमारे स्वर्गीय पिता की दया पर सौंपते हुए, मैं उन सभी लोगों के साथ हूँ जो रानी की ख्रीस्तीय भलाई की विरासत के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो उनके कई वर्षों के आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति समर्पण, उदार कार्यों के संरक्षण और समाज में कमजोर लोगों की समर्पित देखभाल में दिखाई देती है।”
संत पापा ने निधन पर शोक मनानेवाले सभी लोगों को, पुनरुत्थान की आशा में, पुनर्जीवित प्रभु में सांत्वना और शांति की प्रतिज्ञा के रूप में अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
