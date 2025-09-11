पोप लियो 14वें द्वारा स्थापित चीनी धर्मप्रांत के लिए धर्माध्यक्ष की नियुक्ति
वाटिकन न्यूज
बुधवार, 10 सितंबर को माननीय जोसेफ वांग झेंग्यूई के धर्माध्यक्षीय पानव अभिषेक से, दो महीने पहले पोप लियो 14वें द्वारा शुरू की गई कलीसियाई क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो गई।
वाटिकन प्रेस ऑफिस के एक बयान में कहा गया है, “ईश प्रजा की आध्यात्मिक भलाई और उनकी बेहतर देखभाल के उद्देश्य से, 8 जुलाई 2025 को पोप लियो 14वें ने चीन की प्रमुख भूमि स्थित शुआनहुआ और सिवांजी के धर्मप्रांतों को समाप्त करने का फैसला किया, जिन्हें 11 अप्रैल 1946 को पोप पीयिस 12वें ने स्थापित किया था। साथ ही, उन्होंने ज़ांगजियाकौ में एक नया धर्मप्रांत स्थापित करने का भी फैसला किया, जो बीजिंग का उप-धर्मप्रांत होगा और जिसका मुख्यालय ज़ांगजियाकौ महागिरजाघर होगा।”
उसी दिन, प्रेस कार्यालय के बयान के अनुसार, पोप लियो ने फादर वांग झेंगयुई को ज़ांगजियाकौ का बिशप नियुक्त किया, "यह नियुक्ति परमधर्मपीठ और चीन के बीच अंतरिम समझौते के तहत की गई है।"
नए धर्माध्यक्ष
बिशप जोसेफ वांग झेंगयुई का जन्म 19 नवंबर 1962 को हुआ था। 1984 से 1988 तक उन्होंने हेबेई के प्रोविंशियल सेमिनरी में पढ़ाई की। अगले दो वर्षों में उन्होंने क्वजियाज़ुआंग पादरी में पादरी के तौर पर काम किया।
24 मई 1990 को उन्हें सिएनशिएन धर्मक्षेत्र के पादरी के रूप में नियुक्त किया गया, जहाँ उन्हें उसी पादरी में काम करने के लिए भेजा गया। 1991 में उन्हें उसी पादरी का प्रमुख पादरी नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने शुआनहुआ धर्मप्रांत में अपना काम जारी रखा।
नया धर्मप्रांत
झुआनहुआ और सिवांजी धर्मप्रांतों को समाप्त करने के बाद, झांगजियाकौ का नया धर्मक्षेत्र 36,357 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल और 40,32,600 की आबादी वाला है, जिसमें लगभग 85,000 काथलिक और 89 पुरोहित हैं।
वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, नए धर्मप्रांत की धार्मिक सीमा में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे: झुआनहुआ, कियाओडोंग, शाहुयान, चोंगली, कियाओसी और वानक्वान जिले; और चिकेंग, हुआइलाई, झूओलौ, वेइशेन, यांगयुआन, हुआइआन, शांगई, झांगबेई, गुयुआन और कांगबाओ जिले।
इस तरह, नए धर्मप्रांत का क्षेत्र झांगजियाकौ शहर के क्षेत्र के समान है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है।
इस बीच, यानचिंग जिले को बीजिंग महाधर्मप्रांत में शामिल कर लिया गया है, जबकि सिलिंगुओलेमेन्ग शहर को जिनिंग धर्मप्रांत में शामिल कर लिया गया है।
