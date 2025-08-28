संत अगुस्टीन के पर्व दिवस पर पोप लियो 14वें का एक्स संदेश

काथलिक कलीसिया आज संत अगुस्टीन का पर्व मनाती है। संत अगस्टीन हिप्पो के धर्माध्यक्ष थे तथा उन्होंने विश्वास एवं तर्क के माध्यम से सत्य की खोज की।

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 28 अगस्त 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने अपने एक्स संदेश में लिखा, “संत अगुस्टीन का जीवन और नेतृत्व की सेवा के लिए उनकी बुलाहट हमें याद दिलाती है कि हम सभी में ईश्वर प्रदत्त वरदान और प्रतिभाएँ हैं। हमारा उद्देश्य, पूर्णता और आनंद, ईश्वर और अपने पड़ोसी की प्रेमपूर्ण सेवा में उन्हें अर्पित करने से आता है।”

हिप्पो के संत अगुस्टीन एक ईशशास्त्री, लेखक, उपदेशक, वक्ता और धर्माध्यक्ष थे। हालाँकि उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी दुनियाभर के पुरुषों और महिलाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण स्थापित की। उनका कार्य अगुस्टीनियन परंपरा के काथलिकों के जीवन में परिलक्षित होता है, जो आज भी जरूरतमंदों की देखभाल करते हैं।

अगुस्टीन का जन्म 354 ई. में अल्जीरिया के तगास्ते में हुआ था। वे एक नास्तिक पिता और धर्मनिष्ठ काथलिक माता मोनिका के पुत्र थे।

बचपन में, अगुस्टीन एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने एक ऐसे करियर पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्हें धन और प्रसिद्धि दोनों दिलाए। माता-पिता अपने बेटे के लक्ष्यों का दिल से समर्थन करते थे और उन्हें उत्तम शिक्षा प्रदान करना चाहते थे।

तगास्ते और बाद में ट्यूनीशिया में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अगुस्टीन पहले अपने पैतृक शहर में शिक्षक के रूप में कार्य किये और बाद में रोम और मिलान में शिक्षक बने।

अगुस्टीन एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और रास्ते में उन्हें कई अवसरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वास्तव में वे एक गहन आध्यात्मिक यात्रा पर थे, आंतरिक शांति और स्थायी खुशी की तलाश में।

390 के अंत और 391 की शुरुआत के बीच, संत अगस्टीन ने संयोगवश हिप्पो के उस बेसिलिका में पहुँचे जहाँ धर्माध्यक्ष वैलेरियस अपने अनुयायियों से अपने धर्मप्रांत में एक पुरोहित की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे थे। अपने बीच उनकी उपस्थिति से सचेत होकर, मण्डली ने अगुस्टीन को आगे बढ़ाया और धर्माध्यक्ष वैलेरियस से उन्हें पुरोहित नियुक्त करने का आग्रह किया। हालाँकि उन्हें एक प्रतिज्ञाबद्ध धार्मिक अवस्था में जीवन जीने के अपने आह्वान पर पूरा विश्वास था, अगुस्टीन ने धर्मग्रंथ का अध्ययन और मनन करते हुए यह समझा कि ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। अंततः वे वैलेरियस के उत्तराधिकारी के रूप में हिप्पो के धर्माध्यक्ष बने, और अपने पीछे अनगिनत रचनाएँ छोड़ गए, जिनमें उन्होंने विश्वास और तर्क के माध्यम से सत्य की खोज के अपने आजीवन अभियान को आगे बढ़ाया।