विश्वास हमें पाप से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करता है
लोग टीका-टिप्पणी और शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर दुःख को स्वीकार करते हैं। जब वे बुराई को देखते हैं, तो बदला नहीं लेते बल्कि उन्हें दुःख होता है। इस तरह येसु पापी से घृणा नहीं बल्कि दया करते हैं।
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त 25 (रेई) : संत पापा लियो 14वें ने 13 अगस्त के एक्स संदेश में विश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला। “विश्वास हमें पाप की संभावना से नहीं बचाता, बल्कि हमें हमेशा पाप से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करता है, जो कि दया का मार्ग है।”
13 अगस्त 2025, 16:23