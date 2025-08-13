पोप लियो 14वें (ANSA)

संत पापा

विश्वास हमें पाप से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करता है

लोग टीका-टिप्पणी और शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर दुःख को स्वीकार करते हैं। जब वे बुराई को देखते हैं, तो बदला नहीं लेते बल्कि उन्हें दुःख होता है। इस तरह येसु पापी से घृणा नहीं बल्कि दया करते हैं।