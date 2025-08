युवाओं के साथ यूखरिस्त में पोप : प्रभु आपकी आत्मा की खिड़की में दस्तक दे रहे हैं

वाटिकन न्यूज

रोम, रविवार, 3 अगस्त 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने रविवार 3 अगस्त को रोम के बाहरी इलाके में स्थित तोर वेरगाता में युवाओं की जयन्ती के अवसर पर लाखों युवाओं के साथ पावन ख्रीस्तयाग अर्पित किया।

अपने उपदेश में उन्होंने कहा, येसु ही हमारी आशा है, जीवनभर उसके साथ साहसिक यात्रा करें, और उन्हें अपने आपको प्रबुद्ध करने दें...

कल रात की जागरण प्रार्थना के बाद, आज हम यूखारिस्त में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो प्रभु द्वारा हमें स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने का संस्कार है। इस अनुभव में, हम कल्पना कर सकते हैं कि हम पास्का की शाम को इम्माऊस के शिष्यों द्वारा की गई यात्रा को दोहरा रहे हैं (लूका 24:13-35) पहले तो वे भयभीत और निराश होकर येरूसालेम से चले गए; उन्हें पूरा यकीन था कि येसु की मृत्यु के बाद, उनके पास उम्मीद करने के लिए कुछ नहीं बचा था, कोई आशा नहीं थी। फिर भी उन्होंने उनसे मुलाकात की, उन्हें एक साथी के रूप में स्वीकार किया, जब येसु ने धर्मग्रंथ की व्याख्या की, तो वे उनकी बातें सुनीं, और अंततः रोटी तोड़ते समय उन्हें पहचान लिया। तब उनकी आँखें खुल गईं, और पास्का के आनंदमय संदेश ने उनके हृदय में जगह बना ली।

आज की धर्मविधि हमें इस प्रसंग के बारे में सीधे तौर पर नहीं बताती, लेकिन यह हमें पुनर्जीवित मसीह के साथ मुलाकात पर चिंतन करने में मदद करती है, जो हमारे अस्तित्व को बदल देता है, जो हमारे स्नेह, इच्छाओं और विचारों को आलोकित करता है।

पहले पाठ पर चिंतन करते हुए पोप ने कहा, पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ से लिया गया है, हमें, उन दो शिष्यों की तरह, जिनके बारे में हमने बात की थी, अपनी सीमाओं के अनुभव को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो क्षणभंगुर वस्तुओं की तरह समाप्त हो जाता है (उपदेशक 1:2; 2:21-23); और भजन अनुवाक्य इसे प्रतिध्वनित करता, हमें "घास” की छवि प्रस्तुत करता है, जो सुबह उगती, खिलती, प्रस्फूटित होती, और शाम को यह कट जाती एवं सूख जाती है।" (भजन 90:5-6)

ये दो प्रभावशाली अनुस्मारक हैं, शायद थोड़े चौंकाने वाले, लेकिन इनसे हमें डरना नहीं चाहिए, मानो ये कोई वर्जित विषय हों जिनसे बचना हो। जिस नाजुकता की वे बात करते हैं, वह दरअसल उस आश्चर्य का हिस्सा है जो हम हैं। घास के प्रतीक पर गौर करें: क्या खिलता हुआ घास का मैदान सुंदर नहीं है? हाँ, यह नाजुक है, पतले, नाजुक तनों से बना है, असानी से सूख, झुक और टूट सकता है, फिर भी तुरंत ही दूसरे पौधे उग आते हैं जो उनके बाद बढ़ते हैं, और जिनके पुराने तने ज़मीन में घिसते हुए उदारतापूर्वक पोषण और उर्वरक बन जाते हैं। इस तरह यह मैदान हरा भरा बना रहता है, लगातार खुद को नवीनीकृत करता रहता है, और सर्दियों के ठंडे महीनों में भी, जब सब कुछ शांत लगता, इसकी ऊर्जा भूमि से आती है और बसंत में, हजारों रंगों में खिलने के लिए तैयार होती है।

हम भी, प्यारे दोस्तों, इसी तरह बने हैं: हम इसके लिए बने हैं। ऐसे जीवन के लिए नहीं जहाँ सब कुछ निश्चित है और निश्चित मान लिया जाता है, बल्कि ऐसे अस्तित्व के लिए जो निरंतर देने और प्रेम करने में पुनर्जीवित होता रहता है। और इसलिए हम हमेशा कुछ "अधिक" पाने की आकांक्षा रखते हैं जिसे कोई भी सृष्ट वस्तु हमें नहीं दे सकती; हम एक तेज और तीव्र प्यास महसूस करते हैं, इतनी तीव्र कि इस संसार का कोई भी पेय उसे बुझा नहीं सकता। इस प्यास का सामना करते हुए, हम अपने हृदय को धोखा न दें, उसे अप्रभावी विकल्पों से बुझाने का प्रयास न करें! इसके बजाय, आइए हम उसकी बात सुनें! आइए हम उसे एक ऐसा स्टूल बनाएँ जिस पर हम चढ़ सकें, ताकि बच्चों की तरह, हम ईश्वर से अपने मिलन की खिड़की की ओर पैर की उंगलियों पर चल सकें। और हम स्वयं को उनके सामने पाएँगे, जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, या यूँ कहें कि, जो हमारी आत्मा की खिड़की पर धीरे से दस्तक दे रहा है। और बीस साल की उम्र में भी, उसके लिए अपना हृदय खोलना, उसे प्रवेश करने देना, और फिर उसके साथ अनंत के शाश्वत स्थानों की ओर बढ़ना खूबसूरत है।

संत अगुस्टीन ने ईश्वर की अपनी गहन खोज के बारे में बोलते हुए पूछा: "तो फिर हमारी आशा का उद्देश्य क्या है [...]? क्या यह धरती है? नहीं। ऐसी चीजें जो धरती से आती हैं, जैसे सोना, चाँदी, पेड़, फसल, पानी [...]? ये चीज़ें मनभावन हैं, ये चीजें सुंदर हैं, ये चीजें अच्छी हैं" (प्रवचन 313/F, 3)। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला: "खोजिए कि इन्हें किसने बनाया, वही आपकी आशा है।" फिर अपनी यात्रा के बारे में सोचते हुए, उन्होंने प्रार्थना की, "आप [प्रभु] मेरे भीतर थे और मैं बाहर था। वहाँ मैंने आपको खोजा [...]। आपने मुझे बुलाया, और आपकी पुकार ने मेरे बहरेपन को तोड़ दिया; आप चमके, और आपके तेज ने मेरे अंधेपन को दूर कर दिया; आपने अपनी सुगंध फैलाई, और मैंने साँस ली और आपके लिए तरस गया, मैंने स्वाद लिया (भजन 33:9; 1 पेत्रुस 2:3) और मैं भूखा और प्यासा हूँ (मत्ती 5:6; 1 कुरिं 4:11); आपने मुझे छुआ, और मैं आपकी शांति की इच्छा से जल उठा" (कनफेशन 10, 27)।

बहनो और भाइयो, ये बहुत सुंदर शब्द हैं, जो विश्व युवा दिवस के दौरान लिस्बन में पोप फ्राँसिस द्वारा आप जैसे युवाओं के लिए कही गई बातों की याद दिलाते हैं: "हममें से प्रत्येक को महान प्रश्नों का सामना करने के लिए बुलाया गया है, जिनका कोई सरल या तत्काल उत्तर नहीं है [...], लेकिन हमें एक यात्रा पर निकलने, खुद को पार करने, उससे परे जाने [...] के लिए आमंत्रित करते हैं, एक ऐसी उड़ान की ओर जिसके बिना कोई उड़ान नहीं है। इसलिए, अगर हम खुद को आंतरिक रूप से प्यासा, बेचैन, अधूरा, अर्थ और भविष्य की लालसा में पाते हैं, तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए [...] हम बीमार नहीं हैं, हम जीवित हैं!" (युवा विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बैठक को संबोधित, 3 अगस्त 2023)।

हमारे दिलों में एक अहम सवाल है, सच्चाई की एक जरूरत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है: सच्ची खुशी क्या है? जीवन का असली मतलब क्या है? क्या हमें अर्थहीनता, नीरसता और साधारण होने के ठहरे हुए पानी से आज़ाद करता है?

इन दिनों में, आपको कई अद्भुत अनुभव हुए हैं। आप दुनिया भर के विविध संस्कृतियों से जुड़े साथियों से मिले हैं। आपने ज्ञान का आदान-प्रदान किया है, उम्मीदें साझा की हैं, और कला, संगीत, सूचना प्रौद्योगिकी और खेलों के माध्यम से शहर से जुड़े हैं। फिर, चिरको मासिमो में, मेल-मिलाप संस्कार ग्रहण करके, आपने ईश्वर से क्षमा प्राप्त की और एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनसे मदद माँगी।

इन सबमें, आप एक महत्वपूर्ण उत्तर समझ सकते हैं: हमारे जीवन की पूर्णता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या संचय करते हैं और न ही, जैसा कि हमने सुसमाचार में सुना, इस बात पर कि हमारे पास क्या है (लूका 12:13-21)। बल्कि, यह इस बात से जुड़ा है कि हम किसका खुशी से स्वागत करते हैं और किसे बाँटते हैं (मत्ती 10:8-10; यो. 6:1-13)। खरीदना, जमा करना, उपभोग करना, पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी आँखें ऊपर उठाकर, ऊपर की ओर, "स्वर्गीय वस्तुओं" (कलो. 3:2) की ओर देखने की जरूरत है, ताकि हम यह समझ सकें कि संसार की वास्तविकताओं के बीच, हर चीज तभी सार्थक है, जब वह हमें ईश्वर और हमारे भाईचारे के साथ जोड़ती है, और हमें "कोमलता, दया, नम्रता, सौम्यता, धैर्य" (कलो. 3:12), क्षमा, शांति (यो. 14:27), और मसीह के समान (फिलिप्पियों 2:5) की भावनाएँ विकसित करती है। और इस क्षितिज में हम तेजी से समझेंगे कि इसका क्या अर्थ है कि "आशा [...] निराश नहीं करती, क्योंकि ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, हमारे हृदयों में डाला गया है" (रोमियों 5:5)।

संत पापा ने कहा, प्रिय युवाओं, हमारी आशा येसु हैं। जैसा कि संत जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था, "वे ही हैं जो आपके जीवन में कुछ महान करने की इच्छा जगाते हैं [...], स्वयं को और समाज को बेहतर बनाने, उसे और अधिक मानवीय और भ्रातृत्वपूर्ण बनाने की इच्छा" (15वाँ विश्व युवा दिवस, प्रार्थना सभा, 19 अगस्त 2000)। आइए हम उनसे जुड़े रहें, उनकी मित्रता में सदैव बने रहें, प्रार्थना, आराधना, यूखारिस्तीय संस्कार, बार-बार पापस्वीकार और उदार दान के साथ इसे विकसित करें, जैसा कि धन्य पियेर जोर्जो फ्रसाती और कार्लो अकुतिस, जिन्हें जल्द ही संत घोषित किया जाएगा, ने हमें सिखाया है। आप जहाँ भी हों, महान कार्यों, पवित्रता की आकांक्षा रखें। कम से संतुष्ट न हों। तब आप सुसमाचार के प्रकाश को प्रतिदिन अपने भीतर और अपने चारों ओर बढ़ता हुआ देखेंगे।

