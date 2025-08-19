पोप ने रोम के दक्षिण में कृपा की माता मरियम के तीर्थस्थल का दौरा

कृपा की माता मरियम के तीर्थस्थल का दौरा करते संत पापा लियो 14वें (@Vatican Media)

पोप लियो 14वें ने पलेस्त्रीना धर्मप्रांत के एक गांव में स्थित कृपा की माता मरियम तीर्थस्थल की यात्रा की, तथा उस तीर्थस्थल की देखभाल करनेवाली धर्मबहनों के साथ मुलाकात की।

वाटिकन न्यूज

रोम, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (रेई) : 19 अगस्त को, पोप लियो ने मेन्तोरेल्ला स्थित कृपा की माता मरियम के तीर्थस्थल का दौरा किया—यह गुआदांगोलो गाँव में स्थित है, जो पलेस्ट्रिना धर्मप्रांत के कैप्रानिका प्रीनेस्तिना का एक भाग है।

प्रार्थना में समय बिताने के बाद, संत पिता ने कास्तेल गंदोल्फो स्थित पोप निवास पर लौटने से पहले, तीर्थस्थल में सेवा करने वाली पोलिश धर्मबहनों के साथ समय बिताया।

माता मरियम की कृपा का तीर्थस्थल

मेन्तोरेल्ला रोम से लगभग 65 किमी (40 मील) दक्षिण-पूर्व में स्थित है और एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इसका कई धर्मगुरुओं से विशेष संबंध रहा है: पोप जॉन पॉल द्वितीय ने पोप चुने जाने के मात्र नौ दिन बाद ही इस तीर्थस्थल की तीर्थयात्रा की थी। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने भी 2005 में इस तीर्थस्थल का दौरा किया था, और पोप इनोसेंट 9वें (1721-1724) ने अपने हृदय को यहीं दफनाने का अनुरोध किया था।

परंपरा के अनुसार, यह वह स्थान था जहाँ दूसरी शताब्दी में संत यूस्ताकियस ने धर्म परिवर्तन किया था। दो सौ साल बाद, सम्राट कॉन्सटेंटाइन ने उस स्थान पर एक बेसिलिका का निर्माण कराया जहाँ संत ने धर्म परिवर्तन किया था, और इसे 335 से पहले पोप सिल्वेस्टर प्रथम द्वारा पवित्र किया गया था।

दो शताब्दियों बाद, 500 के दशक में, यह भूमि सुबियाको के मठवासियों को सौंप दी गई। 13वीं शताब्दी के मध्य में, धन्य कुंवारी मरियम की एक लकड़ी की मूर्ति—जो आज भी गिरजाघर में मौजूद है—बनाई गई थी।

14वीं शताब्दी में बेनेडिक्टन द्वारा इस क्षेत्र को त्याग दिए जाने के बाद, पोप पायस 9वें ने 1857 में पुनरुत्थान धर्मसंघ की धर्मबहनों को इस तीर्थस्थल का प्रभारी नियुक्त किया।