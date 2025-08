पोप लियो ने बीमार इग्नासियो से बम्बिनो जेसू अस्पताल में मुलाकात की

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 5 अगस्त 2025 (रेई) : स्पेन स्थित मर्सिया के एक दंपत्ति, पेद्रो पाब्लो और कारमेन ग्लोरिया गोंजाल्वेज़, अपने पंद्रह वर्षीय बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो बाम्बिनो जेसू अस्पताल में भर्ती है, तभी अचानक उन्होंने पोप को आते देखा। माँ कहती हैं, "यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है।" इस बीच, पिता कहते हैं कि वे पोप के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए: "हम स्वर्ग के लिए बने हैं।" उनके भाई और बहन भी पोप के इस भाव से बहुत प्रभावित हुए, जिससे पूरे परिवार को मज़बूती मिली: "उन्होंने सचमुच हमारे दर्द को समझा।"

पेद्रो पाब्लो, कारमेन ग्लोरिया, पेद्रो पाब्लो जूनियर और एडेला सभी गहन चिकित्सा इकाई में अपने बेटे और भाई इग्नासियो के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो गंभीर रूप से बीमार है। वे आँखें बंद किए हुए थे, और उनके साथ आए पुरोहित ने उनका स्पर्श कर उनका ध्यान खींचा, जब पोप लियो, बिना किसी पूर्व सूचना के, बम्बिनो जेसू अस्पताल में उस पंद्रह वर्षीय लड़के को व्यक्तिगत सांत्वना देने के लिए पहुँचे, जिसके लिए उन्होंने युवा जयंती समारोह की शाम तोर वेरगाता में उपस्थित सभी लोगों से प्रार्थना करने का अनुरोध किया था।

इग्नासियो को बेहोशी की दवा दी गई है; उसने न तो कुछ देखा है और न ही सुना है। उसे लिंफोमा है जो उसके श्वसन तंत्र पर हमला कर रहा है; जिसे बहुत ही नाज़ुक स्थिति बन गयी है जिसमें न केवल मौत है, बल्कि पीड़ा भी है। उसके माता-पिता, उसके 24 वर्षीय भाई और उसकी 17 वर्षीय बहन, उसी समय से जाग रहे हैं, जब से वह मर्सिया के अपने नवदीक्षार्थी समुदाय के साथ तीर्थयात्रा कर रोम में जुबली समारोह के लिए आया था, चार दिन पहले उसके सीने में अचानक "दर्द" हुआ, जिससे वह बेहोश हो गया और उसे बाल चिकित्सा अस्पताल में तत्काल भर्ती कराना पड़ा।

जब घर में व्यायाम कर रहा था, बस उसे हल्की खांसी आ रही थी; कोई चेतावनी नहीं, कोई खतरे की घंटी नहीं। फिर भी, अगर वे उसे कुछ घंटे बाद भर्ती कर लेते, तो डॉक्टरों ने कहा कि वह अब तक नहीं बच पाता।

इसलिए, माँ, पिताजी और भाई-बहन दिन-रात जागकर प्रार्थना कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, ईश्वर से "चमत्कार" करने की प्रार्थना कर रहे हैं। और वे पोप लियो की अपील के बाद मिले समर्थन और एकजुटता से भी अभिभूत हैं।

एडेला कहती हैं, पोप लियो "एक साधारण व्यक्ति," हैं। उन्होंने परिवार के साथ लगभग आधा घंटा बिताया, फिर कैंसर वार्ड में कुछ मरीज़ों से मिले और अन्य युवा मरीज़ों एवं अस्पताल के कर्मचारियों से भी व्यक्तिगत रूमुलाकात की। गोंजाल्वेज़ दंपत्ति के साथ, पोप ने प्रणाम मरियम और हे पिता! प्रार्थना की, उनमें से प्रत्येक को अपना आशीर्वाद दिया, और सुसमाचार, अनन्त जीवन और ईश्वर की इच्छा के बारे में बताया। उन्होंने उनसे कहा:

"हम स्वर्ग के लिए बने हैं।"

भावुक पिता ने वाटिकन रेडियो को फोन पर बतलाते हुए कहा, "उन्होंने हमारी बहुत मदद की; उन्होंने हमें एक संदेश दिया। यह अविश्वसनीय था।" पोप लियो 14वें ने "हमें बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात ईश्वर की इच्छा पूरी करना है, कि हमारा सच्चा स्थान स्वर्ग में अनंत जीवन है। इससे हमें सुकून मिला, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो अपने विश्वास के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि यही सत्य है। और ऐसे समय में जब कोई इतनी गहरी पीड़ा में हो, पोप का आना और ऐसा संदेश देना... हमारे लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती।"

कारमेन ग्लोरिया भी इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त हैं, और अपनी स्पष्ट आवाज़ में इसे दोहराती हैं, जो कभी-कभी अपने बेटे की हालत बताते हुए भर्रा जाती हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक माँ अपने बेटे को ऐसी बीमारी का सामना करते हुए देखकर कितने दर्द में डूब जाती होगी। हालाँकि, अपने पति की तरह, वे भी विश्वास और सांत्वना की बात करती हैं।

महिला ज़ोर देकर कहती हैं, "पोप ने हमें बताया कि यह एक रहस्य है और कई बातों को हम समझ नहीं पाते, फिर भी हम जानते हैं कि ईश्वर मौजूद हैं और सबका भला चाहते हैं। एक माँ के रूप में, मैंने ईसा मसीह को अपने करीब आते और मुझसे कहते देखा, 'तुम अकेली नहीं हो।' अस्पताल में पोप की उपस्थिति का मेरे लिए यही मतलब था: इस बात की पुष्टि कि ईश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है।"

पोप के आश्चर्य का प्रभाव, लेकिन साथ ही उस आशा का भी "जो कभी निराश नहीं करती" जिसका यह परिवार निश्चित रूप से गवाह है।

अंत में, पोप ने कैंसर विभाग में कुछ मरीजों का अभिवादन किया और वाटिकन लौटने से पहले, उन्होंने युवा मरीजों के कुछ रिश्तेदारों, बच्चों और अस्पताल के कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। भावुक माहौल में, उन्होंने उपस्थित लोगों के साथ "हे पिता! हमारे पिता!" प्रार्थना का पाठ किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।

