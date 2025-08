संत पापा ने कोलंबस के शूरवीरों से आशा के प्रतीक बनने का आग्रह किया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 06 अगस्त 2025 : संत पापा लियो14वें ने कोलंबस के शूरवीरों को एक संदेश भेजा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में 143वें सर्वोच्च सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं।

अपने वीडियो संबोधन में, संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों का, व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल रूप से, अभिवादन किया और आशा के जयंती वर्ष के दौरान आयोजित इस सभा के महत्व को स्वीकार किया। फिर, संत पापा फ्राँसिस के शब्दों को उद्धृत करते हुए, उन्होंने आशा को "भविष्य में क्या होगा, यह न जानते हुए भी, आने वाली अच्छी चीजों की इच्छा और अपेक्षा" के रूप में परिभाषित किया।

संत पापा ने आगे कहा, "येसु मसीह हमारी आशा के स्रोत हैं," और उन्होंने शूरवीरों को याद दिलाया कि ख्रीस्तियों की हर पीढ़ी को वचन और कर्म दोनों से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। इसके बाद उन्होंने आशा का प्रतीक बनने के महत्व पर ज़ोर दिया, खासकर उन लोगों के लिए जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

संत पापा लियो14वें ने कोलंबस के शूरवीरों के संस्थापक धन्य माइकेल मैकगिवनी के उदाहरण का उल्लेख किया, जिन्होंने अप्रवासी काथलिकों और गरीबों की ज़रूरतों को व्यावहारिक मदद और आध्यात्मिक समर्थन के साथ पूरा किया। उन्होंने कहा कि भाईचारे के इस मिशन को दुनिया भर में स्थानीय कोलंबस के शूरवीर परिषदों के माध्यम से जारी रखा जा रहा है।

संत पापा ने कहा कि इस वर्ष का विषय, "आशा के दूत", शूरवीरों को अपनी पल्ली, समुदायों और परिवारों में निभाई जाने वाली भूमिका की याद दिलाता है। संत पापा ने प्रार्थना, प्रशिक्षण और सेवा के लिए पुरुषों को इकट्ठा करने के लिए ऑर्डर के प्रयासों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं, बच्चों, गरीबों और युद्ध से प्रभावित लोगों सहित कमजोर लोगों तक पहुँचने के लिए अपना आभार व्यक्त किया।

संत पापा ने अपने संदेश के अंत में कहा, "इन संक्षिप्त शब्दों के साथ, मैं सर्वोच्च सम्मेलन के कार्यों के लिए अपनी शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ और आपके प्रयासों को धन्य कुंवारी मरियम और धन्य माइकेल मैकगिवनी की मध्यस्थता पर छोड़ देता हूँ।" उन्होंने सभी प्रतिभागियों को अपना आशीर्वाद देते हुए अपने संदेश का समापन किया।

