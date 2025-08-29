"सेंट एंड्रयू" स्कूल ऑफ़ इवेंजलाइज़ेशन के सदस्यों को सम्बोधन

वाटिकन में शुक्रवार को सन्त पापा लियो 14 वें ने रोम आये "सेंट एंड्रयू" स्कूल ऑफ इवेंजलाइजेशन काथलिक संगठन के सदस्यों का अभिवादन किया।

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): वाटिकन में शुक्रवार को सन्त पापा लियो 14 वें ने रोम आये "सेंट एंड्रयू" स्कूल ऑफ इवेंजलाइजेशन काथलिक संगठन के सदस्यों का अभिवादन किया।

जॉन बैपटिस्ट का साक्ष्य

सन्त पापा ने स्मरण दिलाया कि विश्वव्यापी काथलिक कलीसिया 29 अगस्त को संत जॉन बैपटिस्ट की शहादत का धार्मिक स्मरणोत्सव मनाती है और सन्त जॉन बैपटिस्ट का व्यक्तित्व आज के प्रचारकों के मिशन पर चिंतन करने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम सन्त जॉन बैपटिस्ट ने ही "वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास किया" की गवाही दी थी।

कलीसिया का मिशन

सुसमाचार लेखक सन्त योहन अपने पहले पत्र में कहते हैं, "हमने जो देखा और सुना है, वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र येसु मसीह के जीवन के सहभागी बनो।" सन्त पापा ने कहा कि यही कलीसिया और प्रत्येक ख्रीस्तानुयायी का मिशन है।

सन्त पापा ने कहा कि बपतिस्मा प्राप्त व्यक्तियों के रूप में यही हमारा दायित्व है कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसे हम दूसरों तक पहुँचायें, ताकि हम सभी मसीह में एक हो जाएँ। "सेंट एंड्रयू" स्कूल ऑफ़ इवेंजलाइज़ेशन के सदस्यों से सन्त पापा ने कहा, "तीर्थयात्रा के इन दिनों में, मैं आपको विशेष रूप से उन संतों के जीवन पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जो सन्त जॉन बैपटिस्ट की तरह येसु मसीह के वफादार अनुयायी रहे और उनके वचनों को कार्यों में प्रकट करते रहे हैं।

सन्त पापा का समर्थन

विभिन्न माध्यमों से सुसमाचार प्रचार के समर्थन में उक्त संगठन के सदस्यों के फलदायी कार्यों के लिये सन्त पापा ने धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्हें नित्य नवीन आशा के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रभु ईश्वर के आशीष का आह्वान कर सन्त पापा ने उक्त संगठन के समस्य सदस्यों को ग्वादालूपे की रानी माँ मरियम संरक्षण के सिपुर्द किया और उनकी सुखद यात्रा के लिये शुभकामनाएं अर्पित कीं।

"सेंट एंड्रयू" स्कूल ऑफ इवेंजलाइजेशन एक काथलिक संगठन है जिसकी स्थापना 1980 में मेक्सिको में होसे प्रादो फ्लोरेस और बिल फिन्के ने कलीसियाई प्रचारकों को तैयार करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की थी। येसु को प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित करने के दृष्टिकोण से एकजुट, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित उक्त स्कूल के सदस्य विश्व के 70 से अधिक देशों में मौजूद हैं, जो येसु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता घोषित करने के दृष्टिकोण से एकजुट हैं।