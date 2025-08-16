सन्त पापा करेंगे अमरीकी युवा काथलिकों के साथ डिजिटल मुलाकात

एक अधिक मानवीय विश्व के निर्माण हेतु सन्त पापा लियो 14 वें युवाओं के साथ, तस्वीरः 02.08.2025 (ANSA)

वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, शनिवार, 16 अगस्त 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): सन्त पापा लियो 14 वें अमरीका के राष्ट्रीय काथलिक युवा सम्मेलन के दौरान लगभग 15,000 युवाओं के साथ अपनी पहली डिजिटल मुलाकात करेंगे। ये युवा समस्त संयुक्त राज्य अमरीका के काथलिक युवा आंदोलनों के सदस्य हैं जो 45 मिनट तक लाइव संवाद के दौरान सीधे सन्त पापा के साथ जुड़ें रहेंगे।

15,000 युवा

परमधर्मपीठीय प्रेस कार्यालय तथा अमरीका के नेशनल फेडरेशन फॉर काथलिक यूथ मिनिस्ट्री (एनएफसीवाईएम) ने घोषणा की कि सन्त पापा लियो 14 वें द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के काथलिक युवा आंदोलनों से जुड़े 14-18 वर्ष की आयु के लगभग 15,000 पंजीकृत युवाओं को 45 मिनट के लाइव संवाद के दौरान संबोधित करने की संभावना है।

यह कार्यक्रम राष्ट्रीय काथलिक युवा सम्मेलन (एनसीवाईसी) में युवाओं के साथ सन्त पापा लियो की पहली डिजिटल मुलाकात को चिह्नित करता है, जिसका आयोजन शुक्रवार, 21 नवंबर, 2025 को पूर्वी समयानुसार सुबह 10:15 बजे तय किया गया है।

तीन दिवसीय युवा सम्मेलन

नवम्बर 2025 में होनेवाले अमरीकी युवा सम्मेलन के लिये इंडियानापोलिस में तीन दिनों की प्रार्थना, प्रशिक्षण, समुदाय और उत्सव के लिए देश भर से हजारों काथलिक युवा, पुरोहित और स्वयंसेवक एकत्रित होंगे। इस अवसर पर सन्त पापा कई युवाओं से सीधे संवाद करेंगे जिसका सीधा प्रसारण ई.डब्ल्यू.टी.एन टेलेविज़न नेटवर्क से किया जायेगा। कहा गया कि इस लाइव संवाद से युवाओं की आवाज़ों, अनुभवों और आशाओं के प्रति कलीसिया की चिन्ता और उत्कंठा और भी स्पष्ट होने की उम्मीद है।

युवाओं से निकटता

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कार्यक्रम लाखों युवाओं के साथ आशा से भरी मुलाकातों पर आधारित होगा, जिसमें पहली बार आयोजित डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जुबली के माध्यम से ऑनलाइन तथा रोम में हाल ही में आयोजित युवाओं के लिए जुबली में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे।

राष्ट्रीय युवा आयोग के कार्यकारी निदेशक तथा फिलाडेल्फिया के महाधर्माध्यक्ष नेलसव पेरेज़ ने कहा, "इस तरह अमरीकी युवाओं से मिलने का सन्त पापा का निर्णय काथलिक युवाओं के प्रति उनकी निकटता की अभिव्यक्ति है।"