पोप: धर्मसंघी आशा के साक्षी और नबी बनने के लिए बुलाये गये हैं
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (रेई) : पोप लियो ने शनिवार को चार महिला धर्मसंघों की महासभा के प्रतिभागियों से मुलाकात की: नाजरेथ के पवित्र परिवार की मिशनरी पुत्रियाँ, नाजरेथ संस्थान की पुत्रियाँ, पवित्र परिवार संस्थान के प्रेरित, और संत मरियम की चैरिटी की बहनें, जिन्हें "अच्छी सलाह" के रूप में भी जाना जाता है।
आशा के साक्षी
रोम में आशा की जयंती मनाने के लिए आए दलों को संबोधित करते हुए, संत पापा ने सभा के इन क्षणों की गरिमा को रेखांकित किया और इन्हें "कलीसिया के साथ-साथ अपने धर्मसंघों के लिए एक उपहार" कहा। सुपीरियर जनरल और सभी प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए, उन्होंने कलीसिया में उनके योगदान की समृद्धि की ओर इशारा किया।
"आप वह करिश्माई उपहार लेकर आते हैं जिसको पवित्र आत्मा ने कभी आपकी संस्थापिकाओं और संस्थापकों को प्रदान किया था, एक ऐसा उपहार जो निरंतर नवीनीकृत होता रहता है। आप अपने संस्थानों के इतिहास में प्रभु की विश्वासयोग्य और ईश्वरीय उपस्थिति लेकर आते हैं। आप वह सद्गुण लेकर आते हैं जिसके साथ आपसे पहले आए लोगों ने - जिन्होंने अक्सर कठिन परीक्षाओं को झेला - ईश्वर के उपहारों का जवाब दिया। यह सब आपको एक विशेष रूप से आशा का साक्षी बनाता है, खासकर उस आशा का जो हमें निरंतर आने वाली अच्छी चीजों की ओर प्रेरित करती है, और जिसके लिए, धार्मिक होने के नाते, आपको एक संकेत और नबी बनने के लिए बुलाया गया है।"
पवित्र परिवार का करिश्मा
इसके बाद पोप ने चारों संस्थाओं की विविध उत्पत्ति का स्मरण किया और उनके संस्थापकों और संस्थापिकाओं - जोसेप मान्यानेट, मरिया एनकार्नासिओन कोलोमीना, मरिया लुइजा एंजेलिका क्लाराक, जुसेपे ग्वारिनो, कार्मेला औटेरी, तेरेसा फेरारा और अगोस्टिनो डि मोंटेफेल्ट्रो - के साहस पर प्रकाश डाला। उन्होंने फ्रांसिस्कन और सेल्सियन की प्रेरणा का उल्लेख किया और एक समान सूत्र की ओर इशारा किया: "नाज़रेथ के पवित्र परिवार, प्रार्थना के केंद्र, प्रेम के गढ़ और पवित्रता के आदर्श, के मूल्यों को जीने और दूसरों तक पहुँचाने की इच्छा।"
परिवार की केंद्रीयता पर विचार करते हुए, उन्होंने 1964 में पवित्र भूमि की अपनी तीर्थयात्रा के दौरान संत पॉल षष्ठम के शब्दों को याद किया। "येसु, मरियम और जोसेफ को देखकर, हम परिवार के महत्व को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं: इसका प्रेमपूर्ण मिलन, इसकी सरल और कठोर सुंदरता, इसका पवित्र और अलंघनीय चरित्र, इसकी सौम्य शिक्षा पद्धति और समाज में इसकी स्वाभाविक और अपूरणीय भूमिका।"
परिवारों के प्रति नई प्रतिबद्धता
पोप लियो ने कहा, "आज भी, इन सबकी बहुत जरूरत है। पहले से कहीं ज्यादा, परिवार को प्रार्थना, उदाहरण और सजग सामाजिक कार्यों के माध्यम से समर्थन, प्रोत्साहन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इस तरह, हम उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। इस संबंध में, आपकी करिश्माई गवाही और समर्पित महिलाओं के रूप में आपका कार्य बहुत कुछ हासिल कर सकता है।"
उन्होंने बहनों को इस बात पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित किया कि उनके संस्थानों ने वर्षों से अनगिनत परिवारों को क्या प्रदान किया है, और अपनी सेवा को नवीनीकृत करें: "ताकि, जैसा कि धर्मविधि में वर्णित है, वही गुण और दान जो पवित्र परिवार की विशेषता है, हमारे घरों में फल-फूल सकें।"
"'परिवार बनकर' और जिनकी आप सेवा करते हैं उनके निकट रहकर - प्रार्थना, सुनने, सलाह और सहायता के साथ - आपको सौंपे गए कार्यों को जारी रखें - ताकि आप जहाँ भी काम करते हैं, वहाँ विभिन्न परिस्थितियों में नाज़रेथ के घर की भावना को विकसित और प्रसारित कर सकें।"
अपने संबोधन के समापन पर, पोप लियो ने बहनों को “दुनिया के इतने सारे हिस्सों में” उनके साक्ष्य के लिए धन्यवाद दिया, तथा फिर उनमें से प्रत्येक को ईश्वर की माता और संत जोसेफ की मध्यस्थता के लिए सौंप दिया।
