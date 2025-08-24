पोप लियो 14वें : मोजाम्बिक के लिए प्रार्थना करें

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo. Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus, Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Benedictio Apostolica seu Papalis

Gloria Patri... (ter) Requiem aeternam...

Orémus. Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infunde; ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Et Verbum caro factum est. Et habitávit in nobis. Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini. Fiat mihi secúndum verbum tuum. Ave Maria...

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ. Et concépit de Spíritu Sancto. Ave Maria...

दूत-संवाद

प्रभु के दूत ने मरियम को सन्देश दिया।

और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई।

प्रणाम मरियम.........

देख, मैं प्रभु की दासी हूँ।

तेरा कथन मुझमें पूरा हो।

प्रणाम मरियम...........

और शब्द देह बना।

और हमारे बीच में रहा।

प्रणाम मरियम..........

हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर।

कि हम खीस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं।

हम प्रार्थना करें :

हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र येसु खीस्त का देहधारण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले – अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर, कि हम उसी खीस्त के दु:ख और क्रूस के द्वारा पुनरूत्थान की महिमा तक पहुँच सकें। उन्हीं हमारे प्रभु येसु खीस्त के द्वारा। आमेन।

पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो... (तीन बार)

मरे हुए विश्वासियों की आत्माएँ परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमेन।

प्रेरितिक अथवा संत पापा का आशीर्वाद-

प्रभु आपलोगों के साथ हो,

और आपके साथ भी।

प्रभु के नाम की महिमा हो,

अभी और अनन्त काल तक।

प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है,

उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है।

सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमेन।