संत पापा लियोः हथियार शांत हो और वार्ता के मार्ग खुलें
वाटिकन सिटी
संत पापा लियो ने 24 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर देश ने राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने नाम एक संदेश प्रेषित करते हुए युद्ध प्रभावित देश को अपना आध्यात्मिक सहचर्य व्यक्त किया।
संत पापा ने अपने संदेश में लिखा, “आपकी भूमि में हो रहे हिंसा से आहत हृदय संग, मैं आपके राष्ट्रीय पर्व के इस दिन आपको संबोधित करता हूंँ।“
संत पापा ने अपने संदेश में मुख्य रुप से घायलों, युद्ध के कारण मारे गये प्रियजनों और उन लोगों की याद की जिन्होंने अपने घरों को खो दिया है। उन्होंने कहा, “ईश्वर आप सभी को सांत्वना प्रदान करें। वे घायलों को साहस और मृत व्यक्तियों को अनंत शांति प्रदान करें।” संत पापा ने हृदयों के परिवर्तन हेतु आहृवान करते हुए कहा कि हथियारें शांत हों, “ईश्वर नेक हृदयी लोगों को प्रेरित करें जिससे वार्ता का आलिंगन किया जाये, जिससे सभों की भलाई हेतु शांति के मार्ग खुले।”
अपने संदेश के अंत में संत पापा लियो ने यूक्रेन को धन्य कुंवारी मरियम, शांति की रानी के हाथों में सुपुर्द करते हुए, देश में सुलाह और मेल-मिलाप हेतु उनकी ममतामयी मध्यस्था का आहृवान किया।
यूक्रेन की कृतज्ञता
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के संदेश को अपने एक्स में प्रकाशित करते हुए लिखा, “मैं सच्चे हृदय से संत पापा के संदेश, प्रार्थना और भयावाह युद्ध की स्थिति में यूक्रेनवासियों के प्रति उनकी चिंता के लिए कृतज्ञता के भाव प्रकट करता हूँ।” उन्होंने अपने एक्स में इस बात को जोड़ते हुए आगे लिखा कि देश की “आशाएं” और “कोशिशएं” यही हैं कि बहु-प्रतीक्षित शांति कायम हो, जिससे भलाई, सच्चाई, न्याय स्थापित हो सकें।
Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here