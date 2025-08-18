गरीबों के साथ पोप का भोजन : हम ईश्वर की सबसे सुन्दर रचना हैं

गरीबों के साथ भोजन करने से पहले उन्हें सम्बोधित करते हुए पोप लियो 14वें (ANSA)

परमधर्मपीठीय आवास (पोंटिफिकल वि्ललास) की वाटिका में कारितास अल्बानो की ओर से गरीबों के लिए दोपहर के भोजन में शामिल होने से पहले, पोप ने समझाया कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की छवि में बना है, और "हम सभी में ईश्वर की उपस्थिति पा सकते हैं।"

वाटिकन न्यूज

कास्तेल गंदोल्फो, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (रेई) : कास्तेल गंदोल्फो में पोंटिफिकल विला के उद्यान की प्रकृति और सृष्टि की सुंदरता के बीच गरीबों के साथ दोपहर के भोजन के दौरान, पोप लियो 14वें ने, सभी को इस तथ्य पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया कि "सारी सृष्टि में सबसे सुंदर वह है जो ईश्वर की छवि में बनाई गई है - अर्थात, हम प्रत्येक जन।"

उन्होंने कहा, "प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की उसी छवि को प्रतिबिम्बित करता है। यह आवश्यक है कि हम इस सच्चाई को सदैव याद रखें: हम प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए, आज दोपहर का यह भोज भी - जिसका आयोजन बोर्गो लौदातो सी और अल्बानो लात्सियाले धर्मप्रांत द्वारा किया गया है - ईश्वर के साथ संयुक्ति, बंधुत्व और एकता का अनुभव है।"

रोटी तोड़ना एवं प्रभु का उपहार बांटना

सौ से ज़्यादा मेहमानों को देखते हुए, जो अल्बानो के धर्मप्रांतीय कारितास द्वारा समर्थित गरीब और कमजोर लोग हैं, पोप ने "एक साथ रोटी तोड़ने" के पीछे के गहरे अर्थ के बारे में बात की, एक ऐसा भाव जो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है: वह कार्य जिसके माध्यम से हम अपने बीच मौजूद ईसा मसीह को पहचानते हैं।

उन्होंने आगे कहा: "यह पवित्र मिस्सा है—लेकिन यह हम सभी का मेज़ के चारों ओर इकट्ठा होना भी है, जिसमें हम प्रभु के दिए उपहारों को साझा करते हैं।"

भोजन के पहले पोप लियो ने "मिलनेवाले सभी दानों पर", "भोजन को तैयार करनेवालों पर" सभी लोगों पर और इस उत्सव को संभव बनानेवालों पर ईश्वर के आशीष की याचना की। उन्होंने प्रार्थना करते हुए समापन किया: "हे प्रभु, हमें सदैव आपके प्रेम में एकजुट रहने में मदद दे।"

कार्डिनल बाजो: बोर्गो लौदातो सी जरूरतमंदों के लिए अपने द्वार खोलता है

पोप और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, कार्डिनल फाबियो बाजो - उन्नत प्रशिक्षण केंद्र के महानिदेशक और समग्र मानव विकास को बढ़ावा देनेवाले विभाग के अवर सचिव - ने इस बात पर ज़ोर दिया: "आज हम पोप फ्रांसिस के भविष्यसूचक स्वप्न के साकार होने के साक्षी हैं: बोर्गो लौदातो सी केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि सुसमाचार को जीने का एक तरीका है जो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जरूरतमंदों के लिए - गरीबों और वंचितों के लिए अपने द्वार खोलता है।"

उन्होंने कहा कि भाषणों या उद्घाटनों से पहले, भाईचारे का आदान-प्रदान ज़रूरी है, क्योंकि "सुसमाचार का आतिथ्य गरीबों से शुरू होता है।" उन्होंने यह भी कहा, "सामाजिक न्याय के बिना कोई प्रामाणिक पारिस्थितिकी नहीं हो सकती। यही लौदातो सी और कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत की महान शिक्षा है। ख्रीस्तीय दान न्याय को पूर्ण करता है और उससे भी बढ़कर, उसे मूर्त प्रेम में परिवर्तित करता है।"

धर्माध्यक्ष विवा: सुसमाचार की सुंदरता मूर्त रूप में

भोजन से पहले, अल्बानो के धर्माध्यक्ष विन्सेन्ज़ो विवा ने भी स्वागत भाषण दिया और अतिथियों को पोप लियो 14वें से मिलाते हुए कहा, "आज इन मेज़ों पर बैठे लोगों के चेहरों पर, हम सुसमाचार की सुंदरता को मूर्त रूप में देखते हैं—अल्बानो की कलीसिया के रूप में हम कौन हैं, यह इसका जीवंत प्रमाण है।"

उन्होंने आगे कहा: "यहाँ कोई 'हम' और 'वे' नहीं हैं, कोई उपकारक और लाभार्थी नहीं हैं: केवल लोग हैं जो रोटी बांट रहे हैं - और इसके साथ, उनकी कहानियाँ, उनके संघर्ष और उनकी आशाएँ हैं।"