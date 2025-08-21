रिमिनी बैठक से पोप लियो 14वें : आशा निराश नहीं करती

पोप लियो 14वें ने लोगों के बीच मैत्री की 46वीं बैठक में भाग लेनेवालों को यह याद रखने के लिए आमंत्रित किया कि शांति दैनिक व्यवहार से बनती है, और चेतावनी दी कि डिजिटल क्रांति कई जोखिम और चुनौतियाँ पेश करती है।

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 21 अगस्त 25 (रेई) : पोप लियो 14वें ने गुरुवार को वाटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश में, लोगों के बीच मैत्री बैठक, जिसे अक्सर "रिमिनी बैठक" कहा जाता है, में भाग लेनेवालों को शांतिदूत, आशा से भरे और सर्वजन हित के लिए काम करनेवाले बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

1980 से हर साल अगस्त के अंत में उत्तरी इटली के समुद्री शहर रिमिनी में लोगों के बीच मैत्री बैठक आयोजित की जाती रही है। इस वर्ष का विषय है, "खाली जगहों पर हम नई ईंटों से निर्माण करेंगे।"

रिमिनी बैठक एक वार्षिक आयोजन है, जिसका आयोजन सहभागिता एवं स्वतंत्रता मूवमेंट द्वारा किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और विभिन्न उच्च-स्तरीय व्यक्तियों द्वारा प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसमें व्यक्तियों, परिवारों और बच्चों के लिए विभिन्न मंडप और गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं।

आशा निराश नहीं करती

दस्तावेज में, संत पापा ने आयोजकों, स्वयंसेवकों और सभी प्रतिभागियों को अपनी "हार्दिक आशा" के साथ बधाई दी कि "वे खुशी के साथ यह स्वीकार करें कि 'जिस पत्थर को कारिगरों ने अस्वीकार कर दिया था, वही आधारशिला, चुना हुआ और बहुमूल्य बन गया है, और जो कोई भी इसमें विश्वास करता है, उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा।' क्योंकि 'आशा निराश नहीं करती।'"

पोप ने कहा कि रेगिस्तान आमतौर पर "छोड़ दिए गए" और "जीवन के लिए अनुपयुक्त" स्थान होते हैं, फिर भी उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने याद दिलाया, "ठीक वहीं जहाँ ऐसा लगता है कि कुछ भी जन्म नहीं ले सकता, पवित्र शास्त्र निरंतर ईश्वर के अवसान का वर्णन करता है।"

अल्जीरिया के शहीद

संत पापा ने अल्जीरिया के शहीदों की गवाही को समर्पित इस वर्ष की बैठक की विशिष्ट प्रदर्शनी के लिए आयोजकों की सराहना की।

संत पापा ने कहा, "उनमें, कलीसिया की बुलाहट चमकती है कि वह रेगिस्तान में समस्त मानवता के साथ गहन एकता में रहे—धर्मों और संस्कृतियों को विभाजित करनेवाली अविश्वास की दीवारों को पार करते हुए—ईश्वर के पुत्र के अवतार और आत्म-समर्पण की गति का पूरी तरह से अनुकरण करते हुए।"

एकता का आह्वान करते हुए, पोप ने जून में वाटिकन में इतालवी धर्माध्यक्षों को संबोधित करते हुए अपने शब्दों को दोहराया कि "अहिंसा में शिक्षा के मार्गों को बढ़ावा देना, स्थानीय संघर्षों में मध्यस्थता के लिए पहल करना, और स्वागत की परियोजनाएँ जो दूसरे के डर को मुलाकात के अवसरों में बदल देती हैं।"

शांति दैनिक कार्यों से बना एक विनम्र मार्ग है

इसी संदर्भ में, पोप लियो ने हर समुदाय को 'शांति का घर' बनने का आह्वान किया, "जहाँ संवाद के माध्यम से शत्रुता का शमन किया जाता है, जहाँ न्याय का पालन किया जाता है और क्षमा की रक्षा की जाती है, शांति कोई आध्यात्मिक स्वप्नलोक नहीं है; यह दैनिक कार्यों से बना एक विनम्र मार्ग है...।"

इस भावना के साथ, संत पापा ने सभी लोगों को "नए को नाम देने और उसे आकार देने" के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि "विश्वास, आशा और उदारता एक गहन सांस्कृतिक मनपरिवर्तन में परिवर्तित हो सकें।"

जनहित और शांति के लिए

संत पापा ने सुझाव दिया कि इसके लिए विकास के ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जो "समानता और स्थिरता से रहित विकास के रास्तों के विकल्प" हों।

उन्होंने जोर देकर कहा, "जीवित ईश्वर की सेवा करने के लिए, हमें लाभ की मूर्तिपूजा का त्याग करना होगा, जिसने न्याय, मिलने-जुलने और आदान-प्रदान की स्वतंत्रता, जनहित में सभी की भागीदारी—और अंततः, शांति को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है।"

उन्होंने चेतावनी दी, "ऐसा विश्वास जो व्यक्ति को दुनिया के रेगिस्तानीकरण से खुद को दूर रखता है, या जो अप्रत्यक्ष रूप से इसे सहन करने में योगदान देता है, वह अब येसु ख्रीस्त का सच्चा शिष्य नहीं होगा।"

चल रही डिजिटल क्रांति के जोखिम

समकालीन समाज पर विचार करते हुए, पोप ने कहा कि तेज़ी से विकसित हो रही तकनीक को भुलाया नहीं जा सकता।

संत पापा ने चेतावनी देते हुए कहा, "चल रही डिजिटल क्रांति भेदभाव और संघर्ष को बढ़ाने का जोखिम उठा रही है; इसलिए इसमें उन लोगों की रचनात्मकता को शामिल किया जाना चाहिए जो पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अब गुलाम नहीं, बल्कि बच्चे हैं। तब रेगिस्तान एक बगीचा बन जाता है, और संतों द्वारा भविष्यवाणी की गई "ईश्वर की नगरी" हमारे वीरान स्थानों को रूपांतरित कर देती है।"

अंत में, संत पापा ने अपने आशीर्वाद देते हुए प्रातः की तारा, धन्य कुँवारी मरियम की मध्यस्थता का आह्वान किया।