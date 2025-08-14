संत पापा लियो: यूक्रेन में युद्ध और गाजा में भुखमरी को रोकें

चल रहे दो युद्धों और युद्ध के बजाय संवाद के ज़रिए संकटों का समाधान करने के उद्देश्य से परमधर्मपीठ की "नरम कूटनीति" के लक्ष्यों के बारे में संत पापा लियो 14वें की आशाएँ, कास्टेल गंडोल्फो के विला बारबेरिनी पहुँचने पर पत्रकारों के सामने व्यक्त की गईं। संत पापा मंगलवार तक वहाँ विश्राम करेंगे, लेकिन 15 और 17 अगस्त को कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों में शामिल होंगे।

कास्टेल गंडोल्फो, गुरुवार 14 अगस्त 2025 : संत पापा लियो ने यूक्रेन में युद्धविराम और शांति समझौते, गाजा में मानवीय संकट और भुखमरी के समाधान और वहाँ इज़राइली बंधकों की रिहाई पर बात की। संत पापा लियो 14वें ने बुधवार दोपहर को उन मुद्दों के लिए परमधर्मपीठ की "नरम कूटनीति" के इन उद्देश्यों को व्यक्त किया, जिनका समाधान "युद्ध के माध्यम से नहीं किया जा सकता।" उन्होंने यह संदेश 13 अगस्त को कास्टेल गंडोल्फो पहुँचने पर पत्रकारों के साथ साझा किया, जहाँ वे 19 अगस्त तक अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का दूसरा दौर बिताएँगे। विल्ला बारबारिनी - जो इन दिनों उनका निवास स्थान है - के द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए लोगों का अभिवादन करते हुए, संत पापा ने वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए।

हमेशा संवाद और कूटनीतिक प्रयास की तलाश करें

जब उनसे पूछा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आगामी 15 अगस्त की शिखर वार्ता से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, तो संत पापा लियो ने जवाब दिया: "हमें हमेशा युद्धविराम की तलाश करनी चाहिए। हिंसा और कई मौतें, रुकनी ही चाहिए। देखते हैं कि वे कैसे किसी समझौते पर पहुँच पाते हैं। क्योंकि इतने समय के बाद, युद्ध का उद्देश्य क्या है? हमें हमेशा संवाद और कूटनीतिक प्रयास की तलाश करनी चाहिए, न कि हिंसा या हथियारों की।"

और जब उनसे पूछा गया कि क्या वे गाजा की आबादी के निर्वासित होने की संभावना से चिंतित हैं, तो संत पापा ने कहा: "बहुत चिंतित हूँ। मानवीय संकट का समाधान होना चाहिए। हम ऐसे ही नहीं चल सकते। हम आतंकवाद की हिंसा को जानते हैं और हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो मारे गए हैं, साथ ही बंधकों का भी - उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो भूख से मर रहे हैं।"

युद्ध से हल न होने वाली समस्याएँ

अंत में, जब उनसे पूछा गया कि परमधर्मपीठ इन और अन्य संघर्षों को रोकने के लिए क्या कर रही है, तो संत पापा ने उत्तर दिया: "परमधर्मपीठ इन्हें रोक नहीं सकती... लेकिन हम, 'नरम कूटनीति' पर काम कर रहे हैं, हमेशा बातचीत के माध्यम से अहिंसा के अनुसरण को प्रोत्साहित करते हुए और समाधान खोजते हुए - क्योंकि इन समस्याओं का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता।"

ईश्वर सभी लोगों को शांति प्रदान करे

बुधवार की सुबह संत पापा पॉल षष्टम हॉल में आम दर्शन के दौरान, पोलिश तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए, संत पापा ने युद्ध और हिंसा से पीड़ित देशों की आबादी की ओर ध्यान आकर्षित किया: "ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे उन सभी लोगों को शांति प्रदान करें जो युद्ध की त्रासदी झेल रहे हैं।" संत पापा की यह अपील संत मक्सिमिलियन मारिया कोल्बे से प्रेरित थी, जो पोलिश फ्रांसिस्कन थे और जिनकी मृत्यु ऑशविट्ज़ यातना शिविर में भूख से मरने के लिए दंडित एक परिवार के पिता की जगह लेने के लिए स्वेच्छा से आगे आने के बाद हुई थी।

कास्टेल गंडोल्फो में मिस्सा और देवदूत प्रार्थना

वि्ला बारबारिनी निवास में इस दूसरे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान, संत पापा लियो 14वें कई सार्वजनिक समारोह आयोजित करेंगे।

शुक्रवार, 15 अगस्त को, धन्य कुँवारी मरियम के स्वर्गारोहण के पर्व पर, संत पापा कास्टेल गंडोल्फो स्थित विल्लानोवा के संत थॉमस पल्ली में सुबह 10:00 बजे मिस्सा प्रार्थना करेंगे और दोपहर 12:00 बजे कास्टेल गंडोल्फो में ही पियाज़ा देल्ला लिबेर्ता स्थित परमधर्मपीठीय भवन के प्रवेश द्वार से देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे।

अल्बानो में: गरीबों के साथ मिस्सा और दोपहर का भोजन

रविवार 17 अगस्त को सुबह 9:30 बजे, संत पापा लियो 14वें अल्बानो लाज़ियाले स्थित सांता मारिया देल्ला रोतोंदा के तीर्थस्थल पर, धर्मप्रांतीय कारितास और उनके द्वारा सहायता प्राप्त गरीबों के साथ मिस्सा करेंगे। दोपहर 12:00 बजे वे कास्टेल गंडोल्फो के पियाज़ा देल्ला लिबेर्ता में फिर से देवदूत प्रार्थना का नेतृत्व करेंगे। अंत में, वे पोंटिफिकल विल्ला में स्थित बोर्गो लौदातो सी’ में गरीबों और कारितास द्वारा सहायता प्राप्त लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे।