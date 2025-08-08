संत पापा अल्बानो में गरीबों के साथ पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे

जुलाई में संत पापा अलबानो के संत पंखरासियुस गिरजाघऱ में मिस्सा कर बाहर निकलते हुए

संत पापा लियो 14वें रविवार, 17 अगस्त को अल्बानो में गरीबों के साथ पवित्र मिस्सा करेंगे। अल्बानो, रोम के बाहर अल्बान हिल्स में स्थित संत पापा निवास, कास्टेल गंडोल्फो के आसपास के एक छोटे से शहर में स्थित है।

वाटिकन समाचार

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 08 अगस्त 2025 : रविवार, 17 अगस्त को, संत पापा लियो 14वें अल्बानो में धर्मप्रांत द्वारा सहायता प्राप्त गरीबों के साथ पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे।

परमाध्यक्षीय निवास के प्रीफेक्चर द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में घोषणा की गई कि संत पापा लियो, ग्रीष्मकालीन परमाध्यक्षीय निवास स्थान, कास्टेल गंडोल्फो के निकट, अल्बान पहाड़ियों के छोटे से कस्बे में स्थित सांता मारिया देल्ला रोतोंदा के तीर्थस्थल का दौरा करेंगे, जहाँ वे देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे।

बयान में कहा गया है कि रविवार, 17 अगस्त को धर्मप्रांतीय कारितास कार्यालय के कर्मचारी सुबह 9:30 बजे तीर्थस्थल पर आयोजित होने वाले मिस्सा में शामिल होंगे।

दोपहर में, कास्टेल गंडोल्फो के पियाज़ा देल्ला लिबेर्ता चौक में देवदूत प्रार्थना होगी।

धर्मप्रांत के बयान से संकेत मिलता है कि रविवार को मध्यान भोजन का आयोजन समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विभाग के सहयोग से किया जा रहा है - जो लौदातो सी गांव का प्रबंधन करता है - जिसमें संत पापा लियो, धर्माध्यक्ष विवा और धर्मप्रांत के पारिवारिक घरों और आश्रयों से लगभग 100 मेहमानों और अन्य लोगों का स्वागत किया जाएगा। कारितास के निदेशक एलेसियो रॉसी, कारितास के सदस्यों और कुछ स्वयंसेवकों द्वारा भोजन परोसा जाएगा।

परमाध्यक्षीय निवास कास्टेल गंडोल्फो में एक संक्षिप्त ग्रीष्मकालीन अवकाश बिताने के बाद,जुलाई के अंत में युवाओं की जयंती मनाने के लिए संत पापा वाटिकन आये थे। संत पापा शुक्रवार, 15 अगस्त को फिर से पहाड़ी शहर कास्टेल गंडोल्फो में वापस आएंगे। 17 अगस्त रविवार को देवदूत प्रार्थना के बाद, वे वाटिकन वापस आ जाएंगे।