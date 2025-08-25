संत पापाः कास्तेल गंदोल्फो बोर्गो लौदातो सी का उद्घाटन
वाटिकन सिटी
वाटिकन सिटी, 25 अगस्त 2025 (रेई) संत पापा लियो 14वें परमधर्मपीठ विला स्थित बोर्गो लौदातो सी लौटते हुए शुक्रवार, 5 सितंबर को शाम 4:00 बजे आधिकारिक रूप से उसका उद्घाटन करेंगे।
कास्तेल गंदोल्फो में परमधर्मपीठीय एस्टेट, बोर्गो लौदातो सी की परिकल्पना सबसे पहले संत पापा फ्रांसिस द्वारा की गई थी जिसे 2023 में उच्च शिक्षा के लिए लौदातो सी सेंटर को सौंप दिया गया था। इसकी प्रेरिताई अर्थात मिशन- एक ऐसी शैली का निर्माण करना है जो सृष्टि की देखभाल और मानव गरिमा की रक्षा करती है- विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों की- यह न केवल शिक्षण की विषयवस्तु हो बल्कि इसके वास्तविक रुप में जीया भी जाए, जो सुसमाचार में निहित हो और सभी के लिए खुली हो।
135 एकड़ में फैली इस संपत्ति में ऐतिहासिक वाटिकन, विला, स्मारक और पुरातात्विक स्थल शामिल हैं, साथ ही कृषि भूमि और शिक्षा, जैविक खेती और पुनर्योजी खेती के लिए नए क्षेत्र भी हैं। यह एक अनूठा वातावरण है जहाँ हम आध्यात्मिकता, शिक्षा और स्थिरता के संगम को पाते हैं, जो ईश्वर और सृष्टि के साथ गहन वार्ता, प्रार्थना, चिंतन और गहन संवाद के लिए एक खुला और मिलन हेतु उचित स्थल प्रदान करता है।
उद्घाटन के दौरान, संत पापा लियों सर्वप्रथम परिसर में एक प्रतीकात्मक तीर्थयात्रा करते हुए कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, उनके परिवारों और बोर्गो के जीवन में योगदान देने वाले सभी लोगों से मिलेंगे—जिनमें समर्पित जीवन के लोग, शिक्षक, छात्र, स्थानीय समुदाय, साझेदार और परोपकारी लोग शामिल होंगे। इसके बाद, वे कलीसिया की इस नयी प्रेरिताई के लिए धन्यवाद स्वरूप, ईश वचन की धर्मविधि का अनुष्ठान कर, आशीष की एक धर्मविधि की अध्यक्षता करेंगे।
इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने हेतु संगीतकार अद्रेया बोचेली और उनके पुत्र मात्तेओ प्रार्थना में शामिल होते हुए संत पापा के आशीर्वाद पूर्व एक गीत की प्रस्तुति करेंगे। इस दिन का साक्ष्य देने हेतु रोमन क्यूरिया, नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और इस योजना को साकार करने हेतु योगदान देने वाले कई अन्य लोग भी उपस्थित रहेंगे।
