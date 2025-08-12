गर्मी के कारण संत पापा का बुधवारीय आमदर्शन समारोह सभागार में होगा

संत पापा लियो 14वे आम दर्शन समारोह में संदेश देते हुए (ANSA)

रोमन क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी के कारण, संत पापा लियो 14वें का बुधवार, 13 अगस्त को होने वाला आमदर्शन समारोह वाटिकन के संत पापा पॉल षष्टम सभागार में होगा।

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, मंगलवार 12 अगस्त 2025 : वाटिकन प्रेस कार्यालय ने सोमवार दोपहर घोषणा की कि इस सप्ताह संत पापा का आम दर्शन समारोह संत पापा पॉल षष्टम सभागार में होगा।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "उच्च तापमान के पूर्वानुमान के कारण, बुधवार, 13 अगस्त को होने वाला आम दर्शन समारोह संत पापा पॉल षष्टम सभागार में होगा।" "इसके बाद, संत पापा संत पेत्रुस महागिरजाघऱ में उन लोगों का अभिवादन करने जाएँगे जिन्हें हॉल में जगह नहीं मिल पाई और जो स्क्रीन से आम दर्शन समारोह को देख रहे थे।"

संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में भी स्थापित विशाल एलईडी स्क्रीन पर आम दर्शन समारोह को दिखाया जाएगा जिसे वहां उपस्थित तीर्थयात्री और विश्वासीगण देख पायेंगे।

इस सप्ताह रोम में भीषण गर्मी पड़ रही है। 13 अगस्त को रोम में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस (100 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक पहुंचने की उम्मीद है।