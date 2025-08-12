संत पापा ने वाटिकन में कार्यरत माता-पिता के अधिकारों का विस्तार किया
वाटिकन न्यूज़
वाटिकन सिटी, मंगलवार 12 अगस्त 2025 : बच्चे के जन्म पर वाटिकन कर्मचारियों के लिए पाँच दिन का सवेतन अवकाश; विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए हर महीने तीन दिन का सवेतन अवकाश: ये दो नए प्रावधान सोमवार, 11 अगस्त को प्रकाशित उस आदेश में शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में वाटिकन सिटी स्टेट के कर्मचारियों की सुरक्षा और अधिकारों का विस्तार करता है।
अर्थव्यवस्था सचिवालय के प्रीफेक्ट मैक्सिमिनो काबाल्लेरो लेदो द्वारा हस्ताक्षरित इस दस्तावेज़ को संत पापा लियो 14वें ने अनुमोदित किया। संत पापा ने 28 जुलाई को श्री काबाल्लेरो से मुलाकात की थी।
इस आदेश के दौरान, श्री काबाल्लेरो ने संत पापा के समक्ष यूएलएसए परिषद के प्रस्ताव प्रस्तुत किए—यह एक ऐसा संगठन है जिसमें परमधर्मपीठ और गवर्नरेट की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और उनके संबंधित कर्मचारी शामिल हैं।
इस आदेश में नए उपाय —जो परिवार के पक्ष में लाभों के समेकित पाठ और परिवार भत्ता प्रदान करने के नियमों के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करता है—सबसे पहले पितृत्व अवकाश से संबंधित है।
दस्तावेज़ में कहा गया है, "कर्मचारी बच्चे के जन्म के अवसर पर पाँच दिनों के सवेतन अवकाश का हकदार है।" "पाँच दिनों के अवकाश, जिन्हें कार्य दिवस माना जाता है, लगातार और/या पूरे दिन की वृद्धि में, घंटों में नहीं, घटना के तीस दिनों के भीतर, अधिकार के हनन दंड के अधीन लिए जा सकते हैं।"
पाँच दिनों के अवकाश के लिए, कार्यरत पिता "सेवा अवधि से संबंधित सभी पहलुओं में गिने जाने वाले पूर्ण वेतन" का हकदार है।
विकलांग बच्चों वाले परिवार
"प्रमाणित गंभीर स्थिति" में विकलांग बच्चों वाले परिवारों के लिए, यह स्थापित है कि "माता-पिता, बारी-बारी से, हर महीने तीन दिनों के सवेतन अवकाश के हकदार हैं, जो लगातार भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि बच्चा विशेष संस्थानों में पूरी तरह से अस्पताल में भर्ती न हो।"
"विकलांग परिवार के सदस्य की देखभाल के लिए अधिक समय उपलब्ध कराने की दृष्टि से," छुट्टी देने के—सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत मामलों को छोड़कर—कर्मचारी के लिए "अन्य कार्य करने में असमर्थता" उत्पन्न होती है, तो दी गई किसी भी अनुमति को रद्द किया जाना चाहिए।
आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि विकलांगता का अपडेट मूल्यांकन और उसकी गंभीरता का निर्धारण एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जो राज्यपाल के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता निदेशालय के प्रस्ताव पर उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी मूल्यांकन तालिकाओं पर आधारित होगा। इस बोर्ड का निर्णय "अपील के अधीन नहीं है।"
जिस परिवार में किसी व्यक्ति को चिकित्सा बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से विकलांग या अक्षम घोषित किया गया हो, वह परिवार भत्ते का हकदार है। यह अधिकार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या उत्तरजीवी वाटिकन पेंशन धारकों को भी प्राप्त होता है, जिन्हें चिकित्सा बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से विकलांग या अक्षम घोषित किया गया हो।
पारिवारिक भत्ते
पारिवारिक भत्तों के संबंध में, अध्यादेश स्पष्ट करता है कि लाभार्थियों में वे परिवार शामिल हैं जिनके "वैध या वैध बच्चे या उनके समकक्ष, 18 वर्ष से अधिक आयु के" हैं; यदि वे छात्र हैं, तो "माध्यमिक अध्ययन की अवधि के दौरान अधिकतम 20 वर्ष की आयु तक," या "विश्वविद्यालय अध्ययन की पूरी अवधि या परमधर्मपीठ द्वारा समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त अध्ययन के दौरान, अधिकतम 26 वर्ष की आयु तक।" ऐसे अध्ययनों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी नामांकन प्रमाण पत्र द्वारा प्रलेखित किया जाना चाहिए।
