संत पापा पान-अफ़्रीकी काथलिक समूह से : हमारी सांसारिक यात्रा में आशा अत्यंत महत्वपूर्ण है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 06 अगस्त 2025 : पान-अफ्रीकन काथलिक ईशशास्त्र और प्रेरितिक नेटवर्क (पैक्टपान) की तीसरी कांग्रेस के अवसर पर, पापा लियो ने एक वीडियो संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने नेटवर्क की कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया और उन सभी के लिए प्रार्थना की जो "अफ्रीका में कलीसिया के भविष्य पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं।"

दूसरी कांग्रेस के दौरान विश्वास के महत्व पर संत पापा फ्राँसिस के शब्दों को याद करते हुए, संत पापा लियो ने जयंती वर्ष के संदर्भ में एक और धार्मिक गुण की ओर ध्यान आकर्षित किया: आशा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "शायद कभी-कभी विश्वास और प्रेम के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है; फिर भी, हमारी सांसारिक तीर्थयात्रा में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका है।"

संत पापा ने समझाया कि आशा, अन्य दो गुणों - विश्वास और प्रेम - को जोड़ती है। आशा ही वह गुण है जो हमें स्वर्ग में सुख की इच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, जो बदले में, "जीवन की कठिनाइयों का सामना करने पर भी हमें ईश्वर के करीब आने के लिए प्रेरित और पोषित करता है।"

संत पापा लियो ने बताया कि दुनिया भर के अन्य क्षेत्रों की तरह, अफ्रीकी महाद्वीप भी अपनी विशिष्ट चुनौतियों का सामना कर रहा है। संत पापा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निराश होने के बजाय, कलीसिया की भूमिका दुनिया के लिए आशा का प्रकाश और प्रकाशस्तंभ बनने की है।

कांग्रेस का विषय है "अफ्रीका में ईश्वर की कलीसिया परिवार के रूप में आशा में एक साथ यात्रा करना।" ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए हम सभी के सामने आने वाले आह्वान पर विचार करते हुए, संत पापा लियो ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हम सभी पुत्र और पुत्रियों के रूप में एक साथ हैं।

इसलिए, "एक-दूसरे की देखभाल करना हमारी एक निश्चित ज़िम्मेदारी है।" परिवार में ही हमें आगे बढ़ने के लिए, खासकर कठिनाइयों के बीच, समर्थन, प्रेम और प्रोत्साहन का पहला स्रोत मिलना चाहिए।

इसे ध्यान में रखते हुए, संत पापा ने पैक्टपान के सदस्यों को विभिन्न देशों में स्थानीय कलीसियाओं के परिवार का निर्माण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, "ताकि मसीह में हमारे सभी भाइयों और बहनों के लिए और व्यापक समाज के लिए, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वालों के लिए, सहायता के नेटवर्क उपलब्ध हों।"

अपने वीडियो संदेश के अंत में, संत पापा लियो ने पैक्टपान को याद दिलाया कि उनके ईशशास्त्र और प्रेरितिक कार्य में एकजुट होना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आग्रह किया, "हमें वही जीना है जो हम मानते हैं।" संत पापा ने उन्हें "ऐसे प्रेरितिक कार्यक्रमों को लागू करने का काम सौंपा जो यह प्रदर्शित करें कि कैसे कलीसिया की शिक्षाएँ लोगों के दिलों और दिमागों को ईश्वर के सत्य और प्रेम के प्रति खोलने में मदद करती हैं।"

आधिकारिक तौर पर 2019 में शुरू हुआ, पान-अफ्रीकन काथलिक ईशशास्त्र और प्रेरितिक नेटवर्क सभी अफ्रीकी काथलिक कलीसियाई नेताओं और प्रेरितिक मंत्रालयों के नेताओं के लिए खुला एक संगठन है। यह "अफ्रीका के शहरों और गाँवों में अफ्रीकी काथलिक विद्वानों, प्रेरितिक नेताओं, कलीसिया के अग्रणी और जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए अंतःविषय, और बहु-विषयक अनुसंधान के लिए एक स्थायी एजेंसी के रूप में कार्य करता है।"

वकालत पैक्टपान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपने सदस्यों को उन लोगों की सेवा के लिए समर्पित होने हेतु प्रोत्साहित करता है जिनकी कोई आवाज़ नहीं है।

