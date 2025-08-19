एक माँ से पोप : अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए खुद को मरियम को समर्पित करें
वाटिकन न्यूज
पोप लियो 14वें ने लौरा नाम की एक महिला के पत्र का उत्तर दिया है, जो अपने विश्वास के आनंद और संघर्षों को साझा करना चाहती थी।
संत पापा को उनका संदेश संत पेत्रुस महागिरजाघर की मासिक पत्रिका, पियात्सा सन पियेत्रो के माध्यम से प्राप्त हुआ, और पोप का उत्तर उसके नए संस्करण में प्रकाशित हुआ।
मरियम के साथ, हर अनिश्चितता का सामना किया जा सकता है
कठिनाइयों का सामना कैसे करें, इस बारे में इस पत्नी और माँ के प्रश्नों के उत्तर में, पोप ने उनसे आग्रह किया है कि वे उन्हें स्पष्ट रूप से बताएँ और अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करें।
लौरा सोचती है, और पोप से सलाह मांगती है कि अपने पति और अपनी तीन खूबसूरत बेटियों से मिलनेवाले अपार प्रेम के बावजूद, जो ख्रीस्तीय धर्म में हैं—एक ऐसा धर्म जिसे वह खुद "पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत" बताती हैं—के बावजूद, उन प्रलोभनों पर कैसे विजय पाएँ जो उन पर हावी होते जा रहे हैं।
पोप लियो ज़ोर देते हैं: "विश्वास के प्रति आपका उत्साह और आपके हृदय की सच्चाई आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। [...] यदि आप मरियम पर भरोसा रखती हैं, तो आप हर अनिश्चितता का सामना कर पाएँगी। [...] ख्रीस्तीय प्रेम की परियोजनाओं को साझा करना आध्यात्मिक प्रगति और ईश्वर की कृपा एवं इच्छा के साथ सहयोग करने के लिए आवश्यक है।"
ये पोप द्वारा लिखे गए कुछ अंश हैं, जैसा कि पत्रिका के संपादकीय में 18 अगस्त को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।
संवाद, विश्राम, शांति, एकता: अगस्त अंक के विषय
इस मासिक प्रकाशन में 12 और 13 सितंबर को रोम में होनेवाले भाईचारा की बैठक पर एक विशेष आलेख भी शामिल है—जो संवाद के माध्यम से मुलाकात, निकटता और साझा करने का एक अवसर है।
इसमें लियो 13वें से लियो 14वें तक, बारह संत पापाओं के इतिहास में शांति के सतत प्रवाह और बंधुत्व के साथ उनके गहरे संबंध पर एक लेख भी शामिल है।
"आराम, बंधुत्व और शांति" शीर्षक वाले संपादकीय में, फादर एंज़ो फ़ोर्तुनातो ग्रीष्म ऋतु के विश्राम के समय के अर्थ पर विचार करते हैं।
पियात्सा सन पियेत्रो के नवीनतम संस्करण का प्रतीक येसु के इर्द-गिर्द एकत्रित हुए पहले समुदाय की याद दिलाता है, जो इस प्रकार एक ऐसे चर्च की छवि बन जाता है जिसे दीवारें नहीं, बल्कि पुल बनाने के लिए बुलाया गया था।
