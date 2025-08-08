पोप लियो ने जयंती तीर्थयात्रा पर वेनिस के कैदियों का स्वागत किया

गुरुवार सुबह मुलाकात के दौरान एक कैदी तीर्थयात्री के रूप में पोप लियो 14वें को एक प्याला भेंट करता हुआ

पोप लियो 14वें ने गुरुवार को वेनिस से आए तीर्थयात्रियों के एक दल से मुलाकात की, जिसमें शहर के संत मरिया मेजर जेल के तीन कैदी भी शामिल थे।

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (रेई) : वेनिस के संत मरिया मेजर जेल के तीन कैदी गुरुवार को तीर्थयात्रियों के एक दल में शामिल थे जिन्होंने वाटिकन में पोप लियो से मुलाकात की। लगभग 500 किलोमीटर की इस जयंती तीर्थयात्रा में अंतिम सौ किलोमीटर की यात्रा, इतालवी शहर तेरनी से रोम तक, पैदल यात्रा थी।

तीर्थयात्रियों के साथ वेनिस के प्राधिधर्माध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष फ्रांसेस्को मोरालिया; और जेल के चैपलिन फादर मास्सिमो कदामुरो, एवं धर्मप्रांत के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुलाकात से पहले फादर कदामुरो ने कहा, “पोप लियो के साथ यह मुलाकात एक यात्रा और एक तीर्थयात्री के रूप में हमारे इस अनुभव को सचमुच पूर्णता प्रदान करती है, जो पूरी तरह से एक विश्वसनीय आशा के बैनर तले की गई है, जो सभी लोगों, चाहे वे स्वतंत्र हों या कैदी, के प्रामाणिक जीवन के लिए एक आवश्यक आयाम है। इस तीर्थयात्रा को एक साथ करने का अवसर सब कुछ अधिक सशक्त, अधिक सच्चा और अधिक प्रामाणिक बनाता है।

संत मरिया मेजर जेल के निदेशक एनरिको फ़रीना भी बृहस्पतिवार को उपस्थित थे। मुलाकात से पहले अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि कैदियों को "एक गहन मानवीय और आध्यात्मिक यात्रा" में भाग लेने का अवसर मिलने से उन्हें "गर्व" का अनुभव होता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैदियों को एक खाली डायरी दी जाएगी जिसमें "इस गहन सार्थक यात्रा" से प्रेरित विचार और प्रार्थनाएँ होंगी, और कहा कि तीर्थयात्रियों के साथ इस क्षण को साझा करके उन्हें सम्मानित महसूस हो रहा है।

महाधर्माध्यक्ष मोराग्लिया के अनुसार, जून में वेनिस और आसपास के क्षेत्र के सेमिनरी छात्रों के लिए जुबली आमदर्शन के बाद, गुरुवार की मुलाकात "पोप लियो की ओर से एक और महान उपहार" है, जिन्होंने कैदियों की तीर्थयात्रा के अंत में उनसे मिलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

वेनिस के प्राधिधर्माध्यक्ष ने कहा कि तीर्थयात्रा और पोप से मुलाकात "एक ऐसा अनुभव है जो - मुझे यकीन है - इन कैदियों, उनके साथ आए कर्मचारियों और स्वयंसेवकों, एवं उन सभी लोगों की आत्मा, जीवन और कहानी पर एक अमिट छाप छोड़ेगा जो जेलों के लिए धर्मप्रांतीय प्रेरिताई और पुरुष एवं महिला कैदियों को सामाजिक जीवन में पुनः एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

जुबली तीर्थयात्रा, पोप लियो से मिलने के अवसर के साथ, स्थानीय जेलों में कैदियों की प्रेरितिक देखभाल के लिए वेनिस धर्मप्रांत की "निरंतर और व्यापक प्रतिबद्धता" का हिस्सा है। इस प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में, महाधर्माध्यक्ष मोराग्लिया ने हाल के सप्ताहों में इटली के न्याय मंत्री कार्लो नॉर्डियो के साथ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वेनिस और उसके आसपास की जेलों की स्थिति पर चर्चा की, साथ ही कैदियों को उनकी सजा पूरी होने के बाद नागरिक समाज में पुनः शामिल करने के प्रयासों पर भी चर्चा की।