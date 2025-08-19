अमाजोन के धर्माध्यक्षों से पोप : स्पष्टता के साथ मसीह की घोषणा करें

पोप लियो 14वें ने इस सप्ताह आयोजित अमाज़ोन क्षेत्र के कलीसियाई सम्मेलन की बैठक को दिए संदेश में, अमाज़ोन क्षेत्र के निवासियों के बीच स्पष्ट रूप से और अधिक उदारता के साथ येसु मसीह का प्रचार करने के महत्व की पुष्टि की है।

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (रेई) : "यह आवश्यक है कि येसु ख्रीस्त, जिनमें सभी बातें समाहित हैं, उनका अमाज़ोन के निवासियों के बीच स्पष्टता और उदारता के साथ प्रचार किया जाए, ताकि हम उन्हें सुसमाचार की ताज़ा और शुद्ध रोटी, एवं यूखारिस्ट के स्वर्गीय भोजन, जो वास्तव में ईश्वर की प्रजा और मसीह का शरीर होने का एकमात्र साधन है, देने का प्रयास कर सकें।"

पोप लियो 14वें ने अमाज़ोन के कलीसियाई सम्मेलन के धर्माध्यक्षों को वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा उनकी ओर से भेजे गए एक तार में इस बात पर ज़ोर दिया, जो सम्मेलन के अध्यक्ष, कार्डिनल पेद्रो रिकार्डो बैरेतो जिमेनो, एस.जे. को संबोधित था।

अमाज़ोन के धर्माध्यक्षों की बैठक 17 से 20 अगस्त तक कोलंबिया के बोगोटा में हो रही है।

अपने संदेश में संत पापा ने तीन सलाहें दीं, अर्थात् "उस क्षेत्र के प्रेरितिक कार्य में परस्पर जुड़े तीन आयामों को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित किया : सभी को सुसमाचार सुनाने हेतु कलीसिया का मिशन, वहाँ रहनेवाले लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, और आमघर की देखभाल।"

ख्रीस्त के नाम का प्रचार करने की शक्ति

पोप लियो ने कहा, "इस मिशन में, हम इस निश्चितता से प्रेरित हैं, जिसकी पुष्टि कलीसिया के इतिहास से होती है, कि जहाँ कहीं भी मसीह के नाम का प्रचार किया जाता है, वहाँ अन्याय उसी अनुपात में कम होता जाता है, क्योंकि जैसा कि प्रेरित संत पौलुस कहते हैं," "यदि हम एक-दूसरे को भाई-बहन के रूप में स्वीकार करेंगे, तो मनुष्यों द्वारा मनुष्यों का सारा शोषण समाप्त हो जाएगा।"

पोप लियो ने कहा कि इस शाश्वत सिद्धांत के अंतर्गत, उस "घर" की देखभाल करने का अधिकार और कर्तव्य भी उतना ही स्पष्ट है जिसे परमपिता ईश्वर ने हमें परिश्रमी प्रबंधकों के रूप में सौंपा है।

पोप ने इसके महत्व पर ज़ोर दिया "ताकि कोई भी गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से उन प्राकृतिक वस्तुओं को नष्ट न करे जो सृष्टिकर्ता की अच्छाई और सुंदरता का बखान करती हैं, और न ही प्रकृति के दास या उपासक के रूप में स्वयं को उनके अधीन करे, क्योंकि ये चीज़ें हमें ईश्वर की स्तुति करने और इसके द्वारा हमारी आत्मा की मुक्ति की ईश्वर की योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दी गई हैं।"

इन कारणों से संत पापा हमें याद दिलाते हैं कि ये चीज़ें हमें ईश्वर की स्तुति करने और इस प्रकार अपनी आत्माओं की मुक्ति प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए दी गई हैं।

कलीसिया की महान भलाई

पोप लियो ने अमाजोन क्षेत्र के विश्वासियों के लिए कलीसिया की महान भलाई को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों के लिए धर्माध्यक्षों को धन्यवाद दिया।

कलीसिया में सभी बुलाहटों की, सुनने और भागीदारी के संबंध में धर्मसभा से सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए, पोप ने उन्हें "एक 'धर्माध्यक्षीय निकाय' के अनुरूप एकता और सामूहिकता के आधार पर – धर्मप्रांतीय धर्माध्यक्षों और प्रेरितिक विकरों को उनके मिशन को पूरा करने में ठोस और प्रभावी ढंग से सहायता करने के तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित किया।" जहाँ भी ख्रीस्त के नाम का उद्घोष होता है, वहाँ अन्याय पीछे हट जाता है।

पोप लियो 14वें ने आगे इस बात पर गौर किया कि मसीह का उद्घोष समाजों को कैसे स्वस्थ करता है।

उन्होंने कहा, “इस मिशन में, "हम इस निश्चितता से प्रेरित हैं, जिसकी पुष्टि कलीसिया के इतिहास से होती है, कि जहाँ कहीं भी मसीह के नाम का प्रचार किया जाता है, वहाँ अन्याय आनुपातिक रूप से कम हो जाता है, क्योंकि, जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, यदि हम एक-दूसरे को भाई-बहन के रूप में स्वीकार कर सकें, तो मनुष्य द्वारा मनुष्य का सारा शोषण समाप्त हो जाता है।"

अंत में, संत पापा ने धर्माध्यक्षों और उनके प्रेरितिक देखभाल में नियुक्त सभी लोगों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।