पोप लियो स्वर्गोदग्रहण पर्व के लिए कास्तेल गंदोल्फो लौटे
वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की है कि पोप लियो 14वें बुधवार दोपहर कार से कास्तेल गंदोल्फो लौट आए।
पोप लियो जुलाई में कई दिनों तक रोम के निकट पहाड़ी पर स्थित ग्रीष्मकालीन निवास में रहे थे।
वहाँ रहते हुए, उन्होंने विलानोवा के संत थॉमस के स्थानीय पल्ली में मिस्सा समारोह मनाया, वाटिकन वेधशाला का दौरा किया और विभिन्न स्थानीय निवासियों से मुलाकात की।
पोप लियो 15 अगस्त को विलानोवा के संत थॉमस पल्ली में फिर से मिस्सा समारोह अर्पित करेंगे, जो धन्य कुँवारी मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व है, जो इटली में गर्मियों की छुट्टियों का मुख्य दिन है।
रविवार को, पोप सांता मरिया देला रोतोंदा के तीर्थस्थल में मिस्सा की अध्यक्षता करने के लिए पास के शहर अल्बानो जाएँगे।
वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार, उनके मंगलवार, 19 अगस्त को वाटिकन लौटने की उम्मीद है।
