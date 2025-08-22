पोप लियो 14वें ने सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति का स्वागत किया

पोप लियो 14वें सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलावन के साथ व्यक्तिगत मुलाकात (ANSA)

पोप लियो 14वें ने शुक्रवार को वाटिकन में सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति श्री वेवल रामकलावन का स्वागत किया।

वाटिकन सिटी, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने 22 अगस्त की सुबह वाटिकन में सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति श्री वेवल रामकलावन का स्वागत किया।

वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति ने इसके बाद वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की, उनके साथ वाटिकन सचिव मोनसिग्नोर मिरोस्लाव स्टैनिस्लाव वाचोव्स्की भी थे।

बयान में कहा गया है, "राज्य सचिवालय में हुई सौहार्दपूर्ण चर्चा के दौरान, वाटिकन और सेशेल्स गणराज्य के बीच अच्छे राजनयिक संबंधों पर ध्यान दिया गया।"

बयान में आगे कहा गया, "इसके बाद देश की राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया गया," खासकर "पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के संबंध में स्थानीय कलीसिया के साथ सहयोग, जिसमें द्वीपसमूह के युवाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।"

अंत में, बयान में कहा गया कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ, जिसमें "राष्ट्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।"