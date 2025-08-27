पोप लियो 14वें ने न्यायाधीश मोहम्मद अब्देलसलाम का स्वागत किया
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, बुधवार, 27 अगस्त 2025 (रेई) : सोमवार को, पोप लियो 14वें ने वाटिकन प्रेरितक प्रासाद में न्यायाधीश मोहम्मद अब्देलसलाम से एक निजी मुलाकात की।
मुलाकात के बाद, न्यायाधीश अब्देलसलाम ने कहा कि इस मुलाकात ने शांति और मानवीय भाईचारे को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में अंतरधार्मिक संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला।
उन्होंने इस मुलाकात को संघर्षों को समाप्त करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नेताओं के प्रयासों को बढ़ावा देने का एक अवसर बताया।
न्यायाधीश अब्देलसलाम ने शांति की खोज में धार्मिक नेताओं और संस्थाओं की आवाज को मजबूत करने के लिए मुस्लिम एल्डर्स काउंसिल, जिसके वे महासचिव हैं, की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
बुजूर्गों के मुस्लिम कौंसिल का नेतृत्व अल अजहर के ग्रैंड इमाम, शेख अहमद अल तायेब करते हैं।
