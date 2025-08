पोप ने यमन के तट पर जहाज दुर्घटना में मारे गए प्रवासियों के प्रति शोक व्यक्त की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 5 अगस्त 2025 (रेई) : पोप लियो ने यमन के तट पर एक प्रवासी जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। पोप की ओर से वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन ने यमन के प्रेरितिक राजदूत और अरब प्रायद्वीप में प्रेरितिक प्रतिनिधि, महाधर्माध्यक्ष ज़खिया अल-कासिस को एक तार संदेश भेजा, जो इसे स्थानीय अधिकारियों तक पहुँचाएँगे।

संदेश में, पोप "उन असंख्य प्रवासियों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की करुणामयी दया के चरणों में समर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान गँवाई।" वे जीवित बचे लोगों, आपातकालीन कर्मियों और इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के लिए "दिव्य शक्ति, सांत्वना और आशा" की प्रार्थना करते हैं।

जिस क्षेत्र में यह आपदा घटी, वह लंबे समय से "मृत्यु के मार्ग" के रूप में जाना जाता है - अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के अनुसार, यह दुनिया का सबसे खतरनाक प्रवास मार्ग है। अदन की खाड़ी सऊदी अरब और अन्य धनी खाड़ी राजशाही देशों की ओर जानेवाली तस्करों की नावों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु बन गई है, जो विदेशी श्रम पर निर्भर हैं।

यह मार्ग बढ़ती संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करता रहता है, खासकर, सोमालिया और इथियोपिया से, जैसे कि हाल ही में हुई त्रासदी में शामिल लोग। 3 अगस्त को हुई इस जहाज़ दुर्घटना में, जो कथित तौर पर अबयान प्रांत के तट पर खराब मौसम के कारण हुई थी, कई लोग मारे गए और लापता हो गए।

एक दशक से भी ज़्यादा समय से चल रहा सशस्त्र संघर्ष अरब प्रायद्वीप के सबसे गरीब देश यमन को तबाह कर रहा है और प्रवासी लगातार इस रास्ते पर चलने का जोखिम उठा रहे हैं।

इस त्रासदी में शामिल प्रवासी इथियोपिया से यमन के दक्षिणी तट की ओर जा रहे थे। आईओएम के अनुसार, नाव पर 157 लोगों के सवार होने का अनुमान है। अब तक, 76 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 32 लोग जीवित बचे हैं, और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं - "जिनका भविष्य अज्ञात है।"

हर साल हज़ारों लोग "पूर्वी मार्ग" से यात्रा करने की कोशिश करते हैं - एक ऐसा रास्ता जो दुखद रूप से न केवल अनियमित प्रवास के लिए, बल्कि मानव तस्करी के लिए भी जाना जाता है। आईओएम की रिपोर्ट है कि यमन में हज़ारों प्रवासी इस यात्रा के दौरान दुर्व्यवहार और शोषण के शिकार होते हैं।

