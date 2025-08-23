पोप लियो : ख्रीस्तीयों को मानवता की पीड़ा की साझा गवाही देनी चाहिए
वाटिकन न्यूज
स्वीडन, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (रेई) : पोप लियो 14वें ने शुक्रवार को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इस सप्ताह आयोजित होनेवाले 2025 विश्वव्यापी सप्ताह के प्रतिभागियों को भेजे संदेश में कहा, "पवित्र आत्मा, जिसने निकेया की परिषद को प्रेरित किया, और जो हम सभी का मार्गदर्शन करना जारी रखता है, इस सप्ताह आपकी संगति को गहरा करे, और एकता के लिए नई आशा जगाए, जिसे प्रभु अपने अनुयायियों के बीच उत्सुकता से चाहते हैं।"
विश्वास जो ख्रीस्तीयों को एक साथ बांधे रखता है
पोप ने याद दिलाया कि यह सप्ताह 1925 के जीवन और कार्य पर ख्रीस्तीय एकता सम्मेलन की शताब्दी और साथ ही निकेया की प्रथम विश्वव्यापी परिषद की 1700वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जब वर्ष 325 में, विश्वभर के धर्माध्यक्ष निकेया में एकत्रित हुए थे।
इस कार्यक्रम में पोप के संदेश को ख्रीस्तीय एकता संवर्धन विभाग के सचिव, महाधर्माध्यक्ष फ्लेवियो पेस ने पढ़ा।
संत पापा ने याद दिलाया कि ख्रीस्त की ईश्वरीयता की पुष्टि करते हुए, उन्होंने हमारे विश्वास संबंधी कथनों को सूत्रबद्ध किया कि वे "सच्चे ईश्वर से सच्चे ईश्वर" हैं और पिता के साथ "एकरूप" हैं।
इस प्रकार, पोप लियो ने कहा, "उन्होंने उस विश्वास को व्यक्त किया जो ईसाइयों को एक साथ बांधे रखता है।"
दृढ़ विश्वास पर एक आरम्भिक साक्ष्य
पोप लियो ने आगे कहा, "वह महासभा मतभेदों के बीच एकता का एक साहसी प्रतीक बना - इस दृढ़ विश्वास का एक प्रारंभिक साक्ष्य कि हमारा साझा विश्वास विभाजन को दूर कर सकता है और आपसी मेलजोल को बढ़ावा दे सकता है।"
पोप ने कहा कि इसी तरह की इच्छा ने 1925 में स्टॉकहोम में हुए सम्मेलन को प्रेरित किया था, जिसका आयोजन प्रारंभिक ख्रीस्तीय एकता आंदोलन के प्रणेता, उप्साला के तत्कालीन लूथरन महाधर्माध्यक्ष नाथन सोडरब्लोम ने किया था। पोप ने कहा, "हालाँकि उस पहली सभा में काथलिक कलीसिया का प्रतिनिधित्व नहीं था, फिर भी मैं विनम्रता और प्रसन्नता के साथ पुष्टि कर सकता हूँ कि हम आज मसीह के सह-शिष्यों के रूप में आपके साथ खड़े हैं, यह स्वीकार करते हुए कि जो हमें जोड़ता है वह हमें विभाजित करनेवाली चीज़ों से कहीं अधिक महान है।"
काथलिक कलीसिया ख्रीस्तीय एकता के रास्ते को पूरे हृदय से स्वीकार करती है
संत पापा ने कहा, "द्वितीय वाटिकन महासभा के बाद से, काथलिक कलीसिया ने पूरे दिल से ख्रीस्तीय एकता के मार्ग को अपनाया है," और कहा कि परिषद के ख्रीस्तीय एकता पर आदेश, यूनितातिस रेदिंतेग्रासियो, "हमें हमारे साझा बपतिस्मा और दुनिया में हमारे साझा मिशन पर आधारित, विनम्र और प्रेमपूर्ण भाईचारे में संवाद करने के लिए बुलाता है।"
उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि ख्रीस्त अपनी कलीसिया के लिए जो एकता चाहते हैं वह दिखाई देनी चाहिए," "और यह एकता ईशशास्त्रीय संवाद, जहाँ संभव हो, एक साथ प्रार्थना और मानवता के दुःखों के सामने साझा साक्ष्य के माध्यम से बढ़ती है।"
शांति हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति का संकेत है
पोप ने कहा कि साझा साक्ष्य का यह आह्वान इस ख्रीस्तीय एकता सप्ताह के लिए चुने गए विषय में शक्तिशाली अभिव्यक्ति पाता है: "ईश्वर की शांति का समय।"
पोप लियो ने अपने संदेश में जोर दिया कि यह संदेश इससे ज़्यादा सामयिक नहीं हो सकता क्योंकि "हमारा विश्व संघर्ष, असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और आध्यात्मिक अलगाव की बढ़ती भावना के गहरे निशान झेल रहा है।"
फिर भी, इन चुनौतियों के बीच, उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, "हम याद दिलाते हैं कि शांति केवल एक मानवीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति का संकेत है।"
एक वादा और एक कार्य
पोप ने कहा, यह एक वादा और एक कार्य दोनों है, "क्योंकि मसीह के अनुयायियों को मेल-मिलाप के शिल्पकार बनने के लिए बुलाया गया है: विभाजन का साहस से, उदासीनता का करुणा से सामना करने के लिए, और जहाँ चोट लगी है वहाँ मरहम लगाने के लिए।"
इस भावना के साथ और प्रार्थना में समापन से पहले, पोप लियो ने स्वीकार किया कि हाल के ख्रीस्तीय एकता के मील के पत्थरों के माध्यम से यह मिशन और भी मज़बूत हुआ है और उन्होंने प्रार्थना और साथ मिलकर काम करने की यात्रा जारी रखने के लिए काथलिक कलीसिया की प्रतिबद्धता दोहराई।
