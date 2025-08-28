ख्रीस्तीय राजनीतिज्ञों से पोप : ख्रीस्त के बिना ‘मूल्य’ दुनिया नहीं बदल सकते
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 28 अगस्त 25 (रेई) : पोप लियो ने गुरुवार को कहा, "येसु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से जो मुक्ति प्राप्त की, वह मानव जीवन के सभी आयामों को समाहित करती है, जैसे संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कार्य, परिवार और विवाह, मानवीय गरिमा एवं जीवन के प्रति सम्मान, स्वास्थ्य, साथ ही संचार, शिक्षा और राजनीति।"
फ्रांसीसी वैल-डे-मार्ने विभाग के निर्वाचित अधिकारियों से बात करते हुए, पोप लियो ने कहा कि रोम की उनकी जयंती "विश्वास यात्रा" उन्हें "आशा से सुदृढ़" होकर अपनी दैनिक प्रतिबद्धताओं पर लौटने में मदद करेगी और "एक अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक भाईचारे वाली दुनिया के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित करेगी - जो सुसमाचार से ओतप्रोत एक ऐसी दुनिया से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकती।"
येसु की ओर मुड़ें और उनकी सहायता माँगें
पश्चिमी समाज की "अतिशयोक्ति" के मद्देनजर, पोप ने ज़ोर देकर कहा कि ख्रीस्तीय "मसीह की ओर मुड़ने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी सहायता माँगने से बेहतर कुछ नहीं कर सकते।"
पोप लियो ने समझाया कि मसीह को अपनाने से, नागरिक नेताओं को न केवल "व्यक्तिगत समृद्धि" मिलेगी, बल्कि वे उन लोगों को भी बेहतर लाभ पहुँचा सकेंगे जिनकी वे सेवा करते हैं।
पोप ने कहा कि बपतिस्मा के समय दिए गए दान के सद्गुण के कारण, जो सामाजिक और राजनीतिक दानशीलता की ओर ले जाता है, ख्रीस्तीय नेता "वर्तमान दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए" तैयार होते हैं, बशर्ते वे वास्तव में अपने विश्वास को जीएँ और उसकी गवाही दें। उन्होंने चेतावनी दी कि "मूल्यों" का प्रचार, चाहे वे कितने भी सुसमाचारी क्यों न हों, अगर उनमें मसीह का "त्याग" हो जाए, तो "दुनिया को बदलने की शक्ति नहीं है।"
'विश्वास में खुद को मजबूत करें'
साथ ही, पोप लियो ने स्वीकार किया कि निर्वाचित अधिकारियों के लिए अपने विश्वास के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना आसान नहीं है, खासकर, पश्चिमी समाजों में, "जहाँ मसीह और उनकी कलीसिया को हाशिए पर रखा जाता है, अक्सर अनदेखा किया जाता, और कभी-कभी उनका उपहास भी किया जाता है।"
फिर भी, उन्होंने उन्हें "मसीह के साथ और अधिक जुड़ने, उसमें जीने और उसकी गवाही देने" के लिए प्रोत्साहित किया, और उन्हें याद दिलाया कि ख्रीस्तीय राजनेताओं के व्यक्तित्व में उनकी ईसाई धर्म और उनकी सार्वजनिक भूमिका के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा, "इसलिए आपको विश्वास में खुद को मजबूत करने और येसु द्वारा दुनिया को सिखाए गए सिद्धांत—विशेषकर सामाजिक सिद्धांत—की अपनी समझ को गहरा करने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन एवं कानूनों के निर्माण में इसे व्यवहार में लाने के लिए बुलाया गया है।"
इस बात पर गौर करते हुए कि यह शिक्षा मानव स्वभाव और प्राकृतिक कानून में निहित है “जिसे सभी पहचान सकते हैं”, उन्होंने ख्रीस्तीय राजनेताओं को प्रोत्साहित किया कि वे “इसे प्रस्तावित करने और दृढ़ विश्वास के साथ इसका बचाव करने से न डरें”, और कहा कि “यह मुक्ति का सिद्धांत है जिसका उद्देश्य प्रत्येक मानव की भलाई और शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण, समृद्ध और मेल-मिलाप वाले समाजों का निर्माण करना है।”
Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here