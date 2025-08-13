कारितास अल्बानो : हमारे गरीब लोग सबसे पहले पोप के साथ भोजन करेंगे

रविवार 17 अगस्त को ख्रीस्तयाग अर्पित करने के बाद, पोप लियो 14वें अल्बानो धर्मप्रांत के लगभग 100 गरीब लोगों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे, और कारितास अल्बानो के निदेशक का कहना है कि 'वे सभी उनके साथ बात करने, अपनी कहानियों और संघर्षों को साझा करने के लिए उत्सुक हैं।'

वाटिकन सिटी, बुधवार, 13 अगस्त 2025 (रेई) : जो पिछले हैं, वे अगले हो जाएँगे। समाज और अस्तित्व के हाशिये पर रहनेवालों को, स्वयं मेज़बान द्वारा, आगे आकर मेज पर सबसे अच्छी जगह लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रविवार, 17 अगस्त को कास्तेल गंदोल्फो में ठीक यही होगा, जहाँ देवदूत प्रार्थना के बाद, पोप लियो 14वें, अल्बानो लात्सियाले धर्मप्रांत के कारितास के अतिथियों के साथ बोर्गो लौदातो सी (परमधर्मपीठीय आवास के बगीचे में बसा "पृथ्वी पर स्वर्ग" के एक छोटे से कोने) में दोपहर का भोजन करेंगे।

सुसमाचार में वर्णित भोज के दृष्टांत में आए मेहमानों की तरह, ये पुरुष और महिलाएँ भी अपने लिए अच्छे कपड़े ढूँढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ, हालांकि गिरजाघर के छोटे आकार के कारण अल्बानो स्थित संत मरिया देला रोतोंदो के तीर्थस्थल में सुबह 9:30 बजे पोप द्वारा पावन ख्रीस्तयाग में भाग लेंगे।

कारितास के निदेशक अलेसियो रॉसी, जो अब इस भोज की तैयारी में जुटे हैं, बताते हैं, "रविवार को पोप के साथ परमधर्मपीठीय आवास में भोजन करनेवाले बेघर लोगों ने हमसे स्नान करने और इस अवसर पर पहनने के लिए साफ़-सुथरे, अच्छे कपड़े माँगे हैं।"

वाटिकन न्यूज़ के डानिएल पिकिनी के साथ एक साक्षात्कार में, निदेशक ने बताया कि यह भोज कैसे आयोजित हुआ और ये 100 पुरुष और महिलाएँ कौन हैं जो पोप के साथ भोजन करेंगे।

निदेशक महोदय, आपने हाल ही में बोर्गो लौदातो सी का दौरा किया था। तैयारी कैसी चल रही है?

मेहमान अल्बानो में पियात्सा पिया के द्वार से परमधर्मपीठीय आवास में प्रवेश करेंगे। बगीचे के अंदर, हम एक जगह तैयार कर रहे हैं जहाँ दोपहर का भोजन होगा। पोप और उनके मेहमान एक लंबी, मेज पर बैठेंगे। पोप लियो के साथ भोजन करनेवाले लोग हमारे आश्रयों, सूप किचन और कारितास अल्बानो द्वारा संचालित श्रवण केंद्रों के लोग हैं। एक स्थानीय खानपान कंपनी भोजन सेवा का प्रबंध करेगी। मिठाइयाँ अल्बानो के पित्सा दुकान और कैफे द्वारा तैयार की जाएँगी।

पोप और उनके मेहमान क्या खाएँगे?

मेनू तैयार कर लिया गया है: गार्डेन वेजिटेबल लज़ान्या, बैंगन परमेसन, साग के साथ भुना हुआ बीफ, फलों का सलाद और इस क्षेत्र की एक पारंपरिक मिठाई। दोपहर के भोजन से पहले बगीचे में भोजन के पहले का खाद्य पदार्थ परोसा जाएगा।

पोप और कारितास के मेहमानों के साथ इस भोजन का विचार कैसे आया?

20 जुलाई को पोप लियो 14वें की अल्बानो की पहली यात्रा के बाद, मैंने हमारे धर्माध्यक्ष, मोनसिग्नोर विंचेंसो विवा से अपनी इच्छा व्यक्त की कि संत पिता गरीबों से मिलें। धर्माध्यक्ष ने पोप से पूछा, और हमें बताया कि वे इस विचार से बहुत प्रसन्न हैं। इसके बाद, परमधर्मपीठ ने सुबह 9:30 बजे संत मरिया देला रोतोंदो के तीर्थस्थल में मिस्सा समारोह आयोजित करने की पुष्टि की, जिसमें हमारे मेहमान प्रमुख भूमिका निभाएँगे और उसके बाद बोर्गो लौदातो सी में भोजन करेंगे। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और पूरी कारितास टीम उत्साहपूर्वक कार्य में जुट गई है।

लगभग 100 मेहमान होंगे। वे कौन हैं और कारितास के संपर्क में कैसे आए?

इनमें टोरवाइयानिका में परिवारों और नाबालिगों के लिए हमारे "कार्डिनल पिज़ार्दो" आश्रय, पुरुषों के लिए "फ्रांसेस्को" आश्रय, और सामाजिक आवास में रहनेवाले लोग एवं पिता शामिल हैं।

इसके अलावा, अंजियो के डॉन ओरियोन आश्रय, और अंजियो, नेतूनो और अल्बानो के डे एवं लिसनिंग सेंटर के मेहमान भी शामिल होंगे, जहाँ कम से कम तीस बेघर लोग रोज़ाना भोजन के लिए आते हैं। अप्रिलिया स्थित हमारे परामर्श केंद्र, जो मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है, के कुछ लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे।

आपके क्षेत्र में मुख्य सामाजिक चुनौतियाँ क्या हैं?

हमारा धर्मप्रांत बहुत बड़ा है—यह चम्पिनो से नेतूनो तक फैला हुआ है। इसलिए हम विभिन्न प्रकार की गरीबी देखते हैं। यहाँ अनेक बेघर लोग हैं, जिनमें इतालवी और विदेशी दोनों शामिल हैं, जिन्हें स्नान, रेजर, कपड़े धोने की सेवा और रात भर के लिए आश्रय की आवश्यकता है।

और कास्तेली रोमानी के नज़दीकी इलाकों में?

वहाँ, हम मुख्यतः तथाकथित "कामकाजी गरीब" परिवारों से मिलते हैं—ऐसे लोग जिनके पास नौकरी तो है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य या रोज़गार संबंधी कठिनाइयों के कारण गुज़ारा नहीं कर पाते। ये परिवार अक्सर बिना मदद के महीना नहीं गुजार पाते, इसलिए उन्हें हमारे कारितास बाजारों से खाद्य सहायता मिलती है—जैसे कि जेनज़ानो में स्थित बाज़ार।

क्या आप इस क्षेत्र में अपने काम के कुछ आँकड़े साझा कर सकते हैं?

2024 में, हमने 3,580 परिवारों सहित 49,500 व्यक्तियों की सहायता की। हमने 48,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन परोसा और 4,480 से ज़्यादा नाश्ते बाँटे। 2024 के पहले दस महीनों में, 13,000 लोगों को गैर-खाद्य आवश्यक वस्तुएँ मिलीं और हमारे कारितास चिकित्सा क्लिनिक ने 473 लोगों की देखभाल की।

क्या मेहमानों को दोपहर के भोजन के दौरान पोप से बात करने और अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा?

बिल्कुल। हम सच्चे कारितास भावना के साथ, एक पूरी तरह से पारिवारिक माहौल बनाना चाहते हैं। हर कोई भावुक और उत्साहित है। कई लोगों ने कहा है कि वे पोप के साथ पवित्र मिस्सा की तैयारी के लिए सुबह 8:00 बजे से ही कारितास अल्बानो पहुँच जाएँगे। कई बेघर मेहमानों ने हमें बताया कि वे पोप से बात करने के लिए उत्सुक हैं जो उन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ और कठिनाइयाँ साझा करना चाहते हैं। वे तैयार हैं—और बहुत भावुक भी।