संत पापा लियो ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए घानावासियों के प्रति संवेदना व्यक्त की

घाना काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष को भेजे गए एक टेलीग्राम में 6 अगस्त को एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों की मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे घानावासियों के प्रति संत पापा लियो ने संवेदना व्यक्त की।

वाटिकन समाचार

वाटिकन सिटी, शुक्रवार 08 अगस्त 2025 : संत पापा लियो 14वें ने पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में बुधवार 6 अगस्त को एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और चालक दल के सदस्यों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है। यह शोक संदेश वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक टेलीग्राम के माध्यम से भेजा गया है, जो घाना काथलिक धर्माध्यक्षीय के अध्यक्ष और सुयानी धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष मैथ्यू के. ग्याम्फी को संबोधित है।

वाटिकन प्रेस कार्यालय ने गुरुवार शाम 7 अगस्त को यह टेलीग्राम प्रकाशित किया, जिसमें लिखा है, "संत पापा लियो 14वें सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों और सभी लोगों की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मृतकों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर सौंपते हुए, और उनके निधन पर शोक मनाने वालों, विशेषकर उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए, संत पापा इस कठिन समय में राष्ट्र को अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन देते हैं।"

तीन चालक दल के सदस्यों और पाँच यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर मध्य आशांति क्षेत्र के घने जंगलों वाले इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में घाना के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोआमाह, पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मुहम्मद, तीन चालक दल के सदस्य और तीन अन्य यात्री सवार थे, कोई भी जीवित नहीं बचा। वे अवैध खनन रोकने से संबंधित एक कार्यक्रम के लिए ओबुआसी शहर जा रहे थे।

मिशनरी समाचार सेवा, फीदेस ने इस त्रासदी पर धर्माध्यक्ष ग्याम्फी की प्रतिक्रिया की रिपोर्ट करते हुए कहा कि यह समाचार सभी के लिए एक बड़ा सदमा था। घाना धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने एक बयान जारी कर धर्माध्यक्ष ग्याम्फी ने पीड़ितों के परिवारों, संसद और राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिसमें कहा गया, "हम सभी घानावासियों से उनके लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं," साथ ही उन्होंने "ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ खोने के सदमे" का भी उल्लेख किया। धर्माध्यक्षों ने ज़ोर देकर कहा कि पीड़ित "प्रतिष्ठित प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति, राज्य के सेवक, राजनेता, टेक्नोक्राट और घाना सशस्त्र बलों के वीर अधिकारी थे, जिन्होंने गणतंत्र, संस्थाओं और इस देश के लोगों की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनका आकस्मिक और असामयिक निधन न केवल उनके परिवारों और मित्रों के लिए एक आघात है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी एक बड़ी क्षति है।"

घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने तीन दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।