डायने फोले ने पोप से मुलाकात की: मैंने अपने बेटे के हत्यारे को माफ किया

पोप लियो 14वें ने डायने फोले से मुलाकात की, जो लेखिका कोलम मैककैन के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु से जुड़ी घटनाओं और अपने द्वारा की गई गहन मानवीय और आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन किया है - प्रेम और समझने की इच्छा का एक दर्दनाक मार्ग, जिसके कारण वे अपने बेटे के हत्यारों में से एक से मिल पायीं।

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 30 अगस्त 2025 (रेई): “डायने फोले एक माँ हैं।” इस महिला और उनकी “करूणा की कहानी” के बारे बतलाने का इससे कोई बढ़िया तरीका नहीं है। उनके बेटे, पत्रकार जेम्स राइट फोले-जिम- को 2012 में उत्तरी सीरिया में अपहरण कर लिया गया था और दो साल बाद आईएसआईएस ने उनका सिर काट दिया।

अक्टूबर 2021 में डायने ने अपने बेटे के हत्यारों में से एक अलेक्जेडा कोटे से मिलने की शक्ति और दृढ़ता पायी। उन्होंने उसे बतलाया कि जिम कौन था : एक उदार और साहसी युवक, वह उन लोगों की सच्चाई और कहानियाँ बताने का बड़ा ध्यान रखता था जिनसे वह मिलता था।

प्रसिद्ध लेखक कोलम मैककैन के साथ मिलकर लिखी गई अपनी पुस्तक, "अमेरिकन मदर" में, डायने ने अपने प्यारे बेटे की तस्वीर को हमेशा के लिए संजोकर रखा है—जो उनसे बेहद क्रूर तरीके से छीन लिया गया था। वे दुःख, करुणा और समझ की अपनी यात्रा को भी दर्शाती हैं: एक ऐसा रास्ता जिस पर उन्होंने अपनी मानवता को कभी त्यागे बिना चलना चुना। यही वह रास्ता है जिसने उन्हें जिम की मौत के ज़िम्मेदार लोगों में से एक के आमने-सामने ला खड़ा किया, जिसने उन्हें खुद से और दुनिया से सवाल पूछते रहने के लिए प्रेरित किया—जो विश्वास और प्रार्थना की अनिवार्य शक्ति से समर्थित था।

आज, डायने ने जिम की स्मृति को पोप लियो 14वें के समक्ष रखा, जिन्होंने एक व्यक्तिगत मुलाक़ात में उनका स्वागत किया जो इन कठिन वर्षों में अनुग्रह का एक और संकेत है।

प्रश्न: पोप लियो 14वें से मुलाकात, आपके और आपके बेटे की कहानी के लिए क्या मायने रखती है?

यह एक अविश्वसनीय उपहार है। एक अमेरिकी होने के नाते, हम अमेरिका में जन्मे पोप के लिए बहुत सम्मानित और आभारी हैं क्योंकि हमें दुनिया में उस चंगाई और आशा की आवश्यकता है। एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते, उनसे मिलकर मुझे बहुत सम्मानित महसूस हुआ, और मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगी क्योंकि हमें दुनिया में शांति और आशा के लिए उनके नेतृत्व की आवश्यकता है।

प्रश्न: जब आपने अपने बेटे के हत्यारों में से एक, अलेक्जेंडा कोटे से मिलने का फैसला किया, तो आपको उसे जिम के बारे में बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई। जिम कौन था? आप कोटे को अपने बेटे के बारे में क्यों बताना चाहती थीं?

युद्ध और घृणा के बीच, निश्चय ही आईएसआईएस से जिहाद के बीच, मैं सोचती हूँ कि आप चेहरे नहीं देखते। आप लोगों को नहीं देखते। आप सिर्फ अपनी घृणा के बारे सोचते हैं। मैं जिम को मानवीय रूप देना चाहती थी क्योंकि जिम निर्दोष था। वह एक पत्रकार था। वह कोई लड़ाकू नहीं बल्कि शांतिप्रिय व्यक्ति था, और सीरिया के लोगों की कहानियाँ बताने में बहुत रुचि रखता था। मैं चाहती थी कि [कोटे] यह समझे कि जिन पत्रकार और सहायताकर्मी लोगों को उन्होंने निशाना बनाने के लिए चुना था, वे सीरिया के लोगों में आशा की किरण जगाने की कोशिश कर रहे लोग थे। वे लड़ाके नहीं थे। वे बंदूकधारी भी नहीं थे।

मैं चाहती थी कि वह जिम को जाने क्योंकि जिम एक शिक्षक भी था। वह उन युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए सचमुच उत्सुक था जिन्हें अपना रास्ता ढूँढ़ने की जरूरत थी। जिम ने कई साल टीच फॉर अमेरिका के साथ काम किया, जो एक ऐसा संगठन है जो युवा पुरुषों और महिलाओं, अक्सर बहुत गरीब बच्चों या आंतरिक शहरों में संघर्षरत बच्चों के साथ काम करता है और उन्हें शिक्षा देता है।

मैं चाहती थी कि अलेक्जेडर जाने कि जिम किस तरह के व्यक्ति थे। वे किसी दूसरे जन्म में, शायद दोस्त भी रहे होंगे। मैं जिम को भी बचपन में अलेक्जेंडा को मार्गदर्शन देते हुए देख सकती हूँ क्योंकि अलेक्जेंडा ने युवावस्था में ही अपने पिता को खो दिया था। मुझे लगता है कि वह उसकी खोज कर रहा है, लेकिन गलत जगहों पर।

प्रश्न: "करुणा" शब्द आपके द्वारा कोलम मैककैन (अमेरिकन मदर) के साथ लिखी गई पुस्तक में बार-बार आता है। क्या करुणा हमारी मानवता को अमानवीय कृत्यों के नुकसान से बचाने की कुंजी हो सकती है?

मुझे लगता है, अपने गैर-लाभकारी "नैरेटिव 4" में, कोलम मैककैन करुणा की बात करते हैं और जिम एक नैतिक साहस वाले व्यक्ति बनने की आकांक्षा रखते थे। वे अपने छोटे से तरीके से दुनिया में बदलाव लाने की आकांक्षा रखते थे। करुणा उस तरीके का एक हिस्सा है जिससे हमें उन लोगों से बात करने का साहस करना चाहिए जिन्हें हम समझते नहीं हैं या शायद पसंद भी नहीं करते हैं।

हमें संवाद करने का एक तरीका होना चाहिए ताकि हम एक-दूसरे के प्रति करुणा रख सकें। अलेक्जेंडा से मेरी मुलाकात कई मायनों में एक चमत्कार ही थी। उसने सचमुच मेरी बात सुनी, और मैंने उसकी बात सुनने की कृपा के लिए प्रार्थना की। यह एक कृपा थी। पवित्र आत्मा बहुत गहरे रूप में मौजूद थी। यह एक आशीर्वाद था। यह बहुत दुखद बात, लेकिन एक आशीर्वाद।

प्रश्न: अपनी पुस्तक में, आप कहते हैं, "किसी प्रियजन की मृत्यु कैसे हुई, यह जानना उस प्रियजन के जीवन के बारे में और अधिक जानने जैसा है।" इस पीड़ा से गुजरते हुए, आपने अपने बेटे के बारे में, और सामान्य रूप से अस्तित्व के बारे में, सबसे ज़्यादा क्या सीखा?

जिम की हत्या के बाद, हम सदमे में थे। हमने ऐसी नफरत की कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन उसके बचपन के एक दोस्त ने जिम के बारे में एक वृत्तचित्र बनाया, "जिम: द जेम्स फोली स्टोरी"। उस वृत्तचित्र में, उसने यूरोप से आए उन बंधकों का साक्षात्कार लिया जो घर लौट आए थे। उन बंधकों के माध्यम से, मुझे पता चला कि जिम को दो साल तक बंधक बनाए रखने के दौरान क्या हुआ और उन्होंने कैसे कष्ट सहे, लेकिन यह भी कि उन्होंने एक-दूसरे को कैसे प्रोत्साहित किया।

मैं आभारी थी क्योंकि मैं समझ सकती थी कि जिम हमारी प्रार्थनाओं को महसूस कर रहा था और उसे प्रार्थना करने और ईश्वर से शक्ति प्राप्त करने का एक तरीका मिल रहा था। मैं इसके लिए और उन अच्छे लोगों के लिए बहुत आभारी हूँ जिनके बीच उसे रखा गया था। उसे कई अन्य अच्छे लोगों के साथ रखा गया था—पत्रकार, नेकदिल सहायताकर्मी, जो सचमुच दुनिया में अच्छा करना चाहते थे।

प्रश्न: आप एक आस्थावान महिला हैं। आपके बेटे की कैद और उसके बाद हुई मृत्यु से उबरने में प्रार्थनाओं ने आपकी कितनी मदद की?

मूलभूत। मैं बहुत आभारी हूँ। कई मायनों में, ईश्वर ने मुझे जीवन भर तैयार किया, क्योंकि मुझे किशोरावस्था में ही विश्वास का वरदान मिला था। एक दयालु और प्रेमपूर्ण ईश्वर में मेरा विश्वास मेरे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन यह एक वरदान था, सिर्फ और सिर्फ एक वरदान। मुझे पता था कि ईश्वर उपस्थित हैं।

जिम की हत्या के बाद बहुत सारे दूत हमारे चारों ओर भेजे गये। कई दूत, कई आशीर्वाद। आज के आशीर्वाद के बारे देखिये, हमारी मुलाकात पोप से हुई। ईश्वर ने मेरा बहुत भला किया है और माता मरियम के द्वारा मुझे बल प्रदान किया है। वे मुझे एकजुट रखते हैं।

प्रश्न : आपने जिम के सम्मान में एक फाऊँडेशन शुरू किया है। इसका क्या लक्ष्य और इससे क्या प्राप्त हुआ है?

जिम की हत्या के तीन सप्ताह के अंदर, हम जेम्स डब्ल्यू फोले विरासत फाऊँडेशन शुरू की।

इसका उद्देश्य हमारे अमेरिकी नागरिकों को विदेश में बंदी बनाए जाने या गलत तरीके से गिरफ्तार किए जाने पर उनकी वापसी की वकालत करने का नैतिक साहस जगाना और सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। जिम और अन्य अमेरिकी एवं ब्रिटिश [बंधकों] की हत्या इसलिए हुई क्योंकि हमारी सरकार ने कोशिश तक नहीं की। हमारी सरकार ने बंदी बनानेवालों से बातचीत तक नहीं की।

मुझे लगा कि यह अनैतिक था। मुझे अपनी सरकार पर गुस्सा आया। मुझे लगा कि हमें अपनी सरकार को चुनौती देनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों, निर्दोष नागरिकों की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाए, जब उन्हें विदेश में सिर्फ इसलिए बंदी बना लिया गया हो क्योंकि वे अमेरिकी हैं, न कि इसलिए कि उन्होंने कोई अपराध किया है।

ईश्वर का शुक्र है और इतने सारे अच्छे लोगों की मदद से, हमारे 170 से ज़्यादा नागरिक विदेश में कैद से आजाद होकर घर लौट आए हैं। अब पत्रकार अपनी सुरक्षा और खुद की रक्षा करने की जरूरत के प्रति ज्यादा जागरूक हैं क्योंकि आजकल पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। मैं अपना ज्यादातर समय दूसरों को अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने, नैतिक साहस रखने और अपनी प्रतिभा को दुनिया के साथ अच्छे तरीके से साझा करने के लिए प्रेरित करने में बिताती हूँ।

जिम की मृत्यु के बाद से ग्यारह सालों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ईश्वर की कृपा से। जब बुरी घटनाएँ घटती हैं, तो अक्सर अच्छे लोग आगे आते हैं और अच्छी घटनाएँ घटित करते हैं। इसलिए, मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ।

प्रश्न: आपके बेटे की मृत्यु के बाद पोप फ्रांसिस की आत्मीयता की अभिव्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया?

उनका फ़ोन एक बड़ा उपहार था। उन्होंने जिम की हत्या के कुछ ही दिनों के भीतर, हमारी सरकार के किसी भी व्यक्ति के फ़ोन करने से पहले ही फोन किया। यह बहुत मार्मिक था क्योंकि पोप फ्राँसिस के भतीजे का हाल ही में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। वे स्वयं भी अपने दुःख से गुज़र रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे संपर्क करने का फैसला किया।

हम इससे बहुत विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहे थे। मेरे बहनोई, जो मैड्रिड से हैं, मौजूद थे, इसलिए वे उनसे स्पेनिश में बात कर पाए। हम सभी स्पेनिश समझते हैं, लेकिन मैं बहुत धाराप्रवाह नहीं हूँ। लेकिन यह एक उपहार था, और पोप फ्रांसिस मेरे लिए एक उपहार रहे हैं। मैंने उनकी कई ऑडियोबुक सुनी हैं। वे एक बहुत ही पवित्र पोप थे।

प्रश्न: आपकी पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे 'दूसरे' को जानना, संवाद में शामिल होना और अंतर्क्रिया को बढ़ावा देना सार्थक बदलाव ला सकता है। क्या आपको लगता है कि आज के जटिल ऐतिहासिक दौर में इस दृष्टिकोण को और व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है?

बिल्कुल। मैं रिमिनी में आयोजित बैठक के लिए यहाँ हूँ, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई क्योंकि वे विभिन्न देशों और दुनिया भर के लोगों को संवाद, प्रार्थना, पवित्र आत्मा से प्रेरणा, और एक साथ सीखने एवं चर्चा करने के लिए एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं।

हमें ऐसा और अधिक करने की आवश्यकता है क्योंकि गज़ा में जो हो रहा है वह अमानवीय है। यूक्रेन, सूडान और दुनिया के कई हिस्सों में जो हो रहा है वह बहुत दुखद है। यही कारण है कि मैं पोप लियो 14वें के नेतृत्व और शांति के उनके आह्वान के लिए बहुत आभारी हूँ।

रिमिनी में कई खूबसूरत प्रदर्शनियाँ थीं, लेकिन उनमें से एक अल्जीरिया के 19 शहीदों के बारे में थी, जो बेहद मार्मिक थी। कार्डिनल जीन पॉल वेस्को वहाँ मौजूद थे और उन्होंने इस बारे में बात की। शांति के लिए भविष्यवाणियों के बारे में भी एक खूबसूरत प्रदर्शन था, जो बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि इसमें से ज़्यादातर छोटे बच्चों और किशोरों ने किया था, जिन्हें गाजा, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन जैसे संघर्षरत इलाकों में शांतिदूतों को खोजने की चुनौती दी गई थी। उन्हें संघर्ष के बीच शांति के कार्य खोजने थे। यह बहुत ही प्रभावशाली था क्योंकि वे ही नायक हैं। यही वे लोग हैं जो शांति के बीज बो रहे हैं। वहाँ होना मेरे लिए सम्मान की बात थी।

प्रश्न: सलमान रुश्दी (भारतीय मूल के ब्रिटिश और अमेरिकी उपन्यासकार) ने आपकी पुस्तक को "हिंसा और क्षमा की एक शानदार कहानी" बताया है। क्या आप इस परिभाषा से सहमत हैं? आपके लिए क्षमा का क्या अर्थ है?

क्षमा में दया निहित होनी चाहिए। ईसा मसीह की दया। ईश्वर की दया। दया के बिना क्षमा नहीं हो सकती। न्याय की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है दया। हमें एक-दूसरे के प्रति दया रखनी चाहिए। एक-दूसरे को माफ़ करने का एक हिस्सा यह समझना है कि हम सभी में खामियाँ हैं। हम सभी पापी हैं, और हम सभी को ईश्वर की दया की आवश्यकता है। इसलिए मेरे लिए, यह दया की कहानी है।