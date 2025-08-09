आर्जेन्टीना के कार्डिनल एस्तेबान कारलिक नहीं रहे
वाटिकन सिटी
वाटिकन सिटी, शनिवार, 9 अगस्त 2025 (रेई, वाटिकन रेडियो): आर्जेन्टीना के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने अपनी वेब साईट पर प्रकाशित एक सन्देश में बताया कि परान्हा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल स्तानिसलाव एस्तेबान कारलिक का निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे।
सन्त अगस्टीन को समर्पित धर्मसमाज के सदस्य, परान्हा के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल स्तानिसलाव एस्तेबान कारलिक को 10 मई को हृदयाघात के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहआं उनकी सर्जरी कर पेस मेकर लगाया गया था।
अस्पताल में भर्ती और ऑपरेशन
अस्पताल से रिहा होने के बाद सन्त पापा लियो 14 वें ने कार्डिनल कारलिक को टेलीफोन कर उन्हें उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु शुभकामनाएं दी थीं तथा अपने प्रार्थनामय सामीप्य का आश्वासन दिया था।
अस्पताल से छुट्टी के बाद कार्डिनल कार्लिक को उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु येसूस बूयेन पास्तेर पुरोहितीय निवास में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसी दिन, सन्त पापा लियो 14 वें ने "महान सादगी" और "अत्यंत अनुग्रह" के भावों को अभिव्यक्त करते हुए उनसे टेलीफोन पर बात की थी।
सन्त पापा से बातचीत के उपरान्त कार्डिनल कार्लिक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस मुलाकात की खबर प्रकाशित करते हुए इसे "गहन शांति" के क्षण रूप में वर्णित किया था।
परान्हा के प्रतिधर्माध्यक्ष फादर एदोआर्दो तान्गेर ने वाटिकन न्यूज़ को बताया कि हालांकि कमज़ोरी की वजह से कार्डिनल कार्लिक सन्त पापा से अधिक बात नहीं कर पाये तथापि, वे सचेत थे। उन्होंने कहा कि सन्त पापा की इस पहल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया जिसके लिये उन्होंने गहन आभार व्यक्त किया था।
पुरानी दोस्ती
2005 से, कार्डिनल कार्लिक संत अगस्टीन धर्मसमाज के सदस्य एवं मित्र रहे हैं, जिस समय धर्मसमाज के प्रायर जनरल फादर प्रेवोस्त यानि सन्त पापा लियो रहे थे। अपनी रोम यात्राओं के दौरान कार्डिनल कार्लिक प्रायः अगस्टीनियन धर्मसमाजी मुख्यालय रुकते थे, जहाँ उनकी मुलाकात भावी सन्त पापा से हुआ करती थी।
2007 में सन्त पापा बेनेडिक्ट 16 वें द्वारा कार्डिनल पद पर नियुक्त किये गये कार्डिनल स्तानिसलाव एस्तेबान कार्लिक ने अपना 99 वां जन्मदिन 7 फरवरी को परान्हा स्थित अल्देया मारिया लुइसा मठ में बेनेडिक्टिन धर्मबहनों के साथ मनाया था।
