संत पापा लियो ने आर्मेनिया-अज़रबैजान शांति समझौते की सराहना की
वाटिकन न्यूज
वाटिकन सिटी, सोमवार 11 अगस्त 2025 : युद्ध को "संघर्षों के समाधान के साधन" के रूप में अस्वीकार किया जाना चाहिए। संत पापा लियो 14वें ने रविवार को वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और उसके नेताओं से यह अपील थी। संत पापा ने नेताओं से ज़िम्मेदारी लेने और शांति की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने का आह्वान किया, एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए उन्होंने श्रद्धालुओं से प्रार्थना करना कभी बंद न करने का आग्रह किया।
संत पापा ने कहा, "आइए हम सभी युद्धों के अंत के लिए प्रार्थना करते रहें।" उन्होंने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की 80वीं वर्षगांठ ने संघर्ष के समाधान के रूप में युद्ध को दृढ़ता से अस्वीकार करने की आवश्यकता के प्रति वैश्विक जागृति को जन्म दिया है। उन्होंने कहा, "सत्ता में बैठे लोगों को अपने फैसले लेते समय लोगों के जीवन पर पड़ने वाले परिणामों को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें सबसे कमज़ोर लोगों की ज़रूरतों या शांति की सार्वभौमिक लालसा को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।"
आर्मेनिया और अज़रबैजान: शांति का मार्ग
इसके बाद संत पापा लियो ने 8 अगस्त को अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को आशा की निशानी बताया। उन्होंने कहा कि उनका संयुक्त घोषणापत्र एक महत्वपूर्ण कदम है और "हम सभी को उम्मीद है कि यह दक्षिण काकेशस में स्थिर और स्थायी शांति में योगदान देगा।"
हैती के लिए शोक
संत पापा ने हैती में चल रहे संकट पर भी ध्यान केंद्रित किया और "निराशा से लगातार ग्रस्त" आबादी की पीड़ा पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने देश में व्याप्त "सभी प्रकार की हिंसा, मानव तस्करी, जबरन विस्थापन और अपहरण" की निंदा की।
संत पापा ने कहा, "मैं सभी ज़िम्मेदार पक्षों से बंधकों को तुरंत रिहा करने की हार्दिक अपील करता हूँ।" उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सामाजिक और संस्थागत परिस्थितियों के निर्माण में ठोस सहयोग देने का भी आह्वान किया, "जिससे हैती के लोग शांति से रह सकें।"
