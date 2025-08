संत पापा लियो: हम गाजा, यूक्रेन और युद्धग्रस्त देशों के युवाओं के साथ हैं।

वाटिकन न्यूज

रोम, तोर वेरगाता, सोमवार 4 अगस्त 2025 : रोम के तोर वेरगाता मैदान में युवाओं की जयंती के मिस्सा समारोह समापन से ठीक पहले, संत पापा लियो 14वें ने गाजा, यूक्रेन और दुनिया के युद्धग्रस्त हिस्सों में रहने वाले सभी लोगों के साथ अपनी निकटता और एकजुटता व्यक्त की।

“ईसा मसीह, हमारी शांति और दुनिया के लिए आशा के साथ एकता में, हम उन युवाओं के पहले से कहीं अधिक करीब हैं जो अन्य मनुष्यों द्वारा उत्पन्न सबसे गंभीर बुराइयों से पीड़ित हैं। हम गाजा के युवाओं के साथ हैं। हम यूक्रेन के युवाओं के साथ हैं, युद्ध से रक्तरंजित हर देश के युवाओं के साथ हैं। मेरे युवा भाइयों और बहनों, आप इस बात के प्रतीक हैं कि एक अलग दुनिया संभव है, भाईचारे और मित्रता की दुनिया, जहाँ संघर्षों का समाधान हथियारों से नहीं, बल्कि संवाद से होता है।”

संत पापा ने दो युवा तीर्थयात्रियों, स्पेन की मारिया और मिस्र के पास्कल की मृत्यु पर भी अपनी संवेदना और शोक व्यक्त किया, जिनकी रोम में अपने प्रवास के दौरान अचानक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों के कारण मृत्यु हो गई।

संत पापा के ये शब्द रविवार की सुबह खुले में आयोजित पवित्र मिस्सा समारोह में एकत्रित दस लाख से अधिक तीर्थयात्रियों को अंतिम शुभकामनाएं देते हुए देवदूत प्रार्थना का नेतृत्व करने से ठीक पहले आए।

उन्होंने इस अवसर पर सभी को अपनी जयंती के इन दिनों के उपहार के लिए ईश्वर के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने कहा कि कलीसिया और पूरे विश्व के लिए ईश्वर की कृपा की वर्षा सभी युवाओं की भागीदारी में परिलक्षित हुई और उन्होंने तहे दिल से उनका आभार व्यक्त किया। युवाओं के साथ आए हज़ारों धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मबहनों और धर्मगुरुओं का अभिवादन करते हुए, संत पापा ने उनकी प्रेरितिक देखभाल के लिए, साथ ही उन सभी का भी धन्यवाद किया जिन्होंने इन आयोजनों के लिए प्रार्थना की और आध्यात्मिक रूप से भाग लिया।

अंत में, संत पापा ने याद किया कि रोम में इस जयंती "आशा की तीर्थयात्रा" के बाद, अगला गंतव्य एशिया होगा, जब संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी 3 से 8 अगस्त 2027 तक सियोल, कोरिया में विश्व युवा दिवस मनाने के लिए उनके साथ शामिल होंगे। अगले विश्व युवा दिवस का विषय संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है, यह पद अंतिम भोज के समय येसु द्वारा अपने शिष्यों से कहे गए शब्दों को याद दिलाता है, "साहस रखो! मैंने संसार को जीत लिया है।"

संत पापा ने कहा कि हमारे हृदय में बसी आशा हमें बुराई और मृत्यु पर पुनर्जीवित मसीह की विजय की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करे। और यही वास्तविकता युवा तीर्थयात्रियों को पृथ्वी के छोर तक साक्षी बनने की आशा और साहस प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि हम सियोल में होने वाली अगली बैठक के लिए एक साथ स्वप्न देखते रहें और आशा करते रहें, और स्वयं को धन्य कुँवारी मरियम की ममतामयी-संरक्षण में सौंपते रहें।

युवाओं की जयंती समापन मिस्सा समारोह के बाद संत पापा लियो 14वें के युवाओं से कहा,

प्रिय युवाओं, मैं कुछ अंतिम शब्द कहना चाहूँगा।

आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद! संगीत के लिए धन्यवाद, उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस जयंती के लिए इस सप्ताह इतनी सारी तैयारियाँ कीं।

हम पहले ही कह चुके हैं कि अगली सभा कोरिया में होगी। उपस्थित सभी कोरियाई लोगों के लिए तालियाँ!

मैं आपसे उन सभी युवाओं का भी अभिवादन करने का अनुरोध करता हूँ जो हमारे साथ यहाँ नहीं आ सके, ऐसे कई देशों में जहाँ से जाना असंभव था। ऐसी जगहें हैं जहाँ से युवा यहाँ नहीं आ सके, जिन कारणों से हम जानते हैं।

इस आनंद, इस उत्साह को पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। आप धरती के नमक और दुनिया की रोशनी हैं! यह अभिवादन अपने सभी दोस्तों तक, उन सभी युवाओं तक पहुँचाएँ जिन्हें आशा के संदेश की आवश्यकता है।

एक बार फिर, आप सभी का धन्यवाद! और घर सुरक्षित पहुँचें!

