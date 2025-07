फादर रिचर्ड डिसूजा एस.जे. वाटिकन वेधशाला के नए निदेशक बने

वाटिकन न्यूज

रोम, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई 2025 (रेई) : पोप लियो ने फादर रिचर्ड एंथनी डिसूजा, एस.जे. को वाटिकन वेधशाला का निदेशक नियुक्त किया है। वाटिकन गवर्नरेट द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि "इस नियुक्ति के साथ, पोप लियो 14वें ने पोप फ्राँसिस की मृत्यु से पहले चल रही उत्तराधिकार प्रक्रिया की पुष्टि की है।"

खगोल विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त और 2016 से वेधशाला में कार्यरत फादर डिसूजा, ब्रदर जी. कॉन्सोलमग्नो, एस.जे. का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 19 सितंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।

इस परिवर्तन पर टिप्पणी करते हुए, ब्रदर कॉन्सोलमग्नो ने कहा, "मुझे खुशी है कि पोप ने फादर डिसूजा को वाटिकन वेधशाला का अगला निदेशक चुना है। मुझे विश्वास है कि फादर डिसूजा के पास खगोलीय अनुसंधान में तेज़ी से हो रहे इस बदलाव के दौर में, विशेष रूप से अंतरिक्ष दूरबीनों और उन्नत कम्प्यूटेशनल तकनीकों के अपने अनुभव को देखते हुए, वेधशाला को आगे बढ़ाने के लिए दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता है।"

इसके साथ ही, फादर डिसूजा ने कहा, "अपने दस वर्षों के नेतृत्व के दौरान, ब्रदर कॉन्सोलमग्नो ने विज्ञान और आस्था के बीच संवाद, वैज्ञानिक प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खगोलीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रति अपने समर्पण के लिए खुद को प्रतिष्ठित किया है।"

फादर डिसूजा ने कहा, "अपने दस वर्षों के नेतृत्व के दौरान, ब्र. कॉन्सोलमग्नो ने विज्ञान और आस्था के बीच संवाद, वैज्ञानिक प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खगोलीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रति अपने समर्पण के लिए खुद को प्रतिष्ठित किया है।"

बयान में यह भी कहा गया है कि वेधशाला के निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, ब्र. कॉन्सोलमग्नो वाटिकन वेधशाला में एक कर्मचारी खगोलशास्त्री और अमेरिका के टक्सन, एरिज़ोना में मुख्यालय वाले वाटिकन वेधशाला फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

फादर रिचर्ड डिसूजा एसजे का जन्म 1978 में भारत में हुआ था और वे गोवा क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने 1996 में सोसाइटी ऑफ जीसस में प्रवेश लिया और 2011 में पुरोहित बने। उन्होंने भारत के पुणे स्थित ज्ञानदीप में दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया।

उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री और जर्मनी के हीडलबर्ग विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहाँ उन्होंने अपने शोध के लिए हीडलबर्ग स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी में काम किया; म्यूनिख के गार्चिंग स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास पर केंद्रित शोध के साथ खगोल विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की; और अमेरिका के एन आर्बर स्थित मिशिगन विश्वविद्यालय से पोस्ट-डॉक्टरल कार्यक्रम पूरा किया है।

फादर डिसूजा 2016 से वाटिकन वेधशाला के कर्मचारी हैं और 2022 से वाटिकन वेधशाला के जेसुइट समुदाय के सुपीरियर के पद पर कार्यरत हैं। उनका शोध आकाशगंगाओं के विलय की घटना और आकाशगंगाओं के वर्तमान गुणों पर इसके प्रभावों पर केंद्रित है। उनके लेख कई अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और वे कई अंतरराष्ट्रीय सहयोगों के सदस्य हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सदस्य हैं और हाल ही में उनके नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है।

वाटिकन वेधशाला दुनिया की सबसे पुरानी खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। 1891 में वर्तमान वाटिकन वेधशाला की स्थापना करते समय, पोप लियो 13वें ने अपने मोतू प्रोपियो "उत मिस्तिकम" में वेधशाला के उद्देश्य को स्पष्ट किया था, "...ताकि हर कोई स्पष्ट रूप से देख सके कि कलीसिया और उसके चरवाहे सच्चे और ठोस विज्ञान, चाहे वह मानवीय हो या दैवीय, के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे उसे अपनाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और पूरे समर्पण के साथ उसका प्रचार करते हैं।"

बयान में आगे कहा गया है, "आज, वाटिकन वेधशाला के जेसुइट खगोलशास्त्री इस मिशन के प्रति निष्ठावान बने हुए हैं - वे तारों, उल्कापिंडों, आकाशगंगाओं से लेकर ब्रह्माण्ड विज्ञान के विशाल पैमाने और बिग बैंग के आरंभ तक के विविध क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं - वे ब्रह्माण्ड और सौरमंडल से परे जीवन की जटिलता को समझने का प्रयास कर रहे हैं और विज्ञान, ईशशास्त्र और कलीसिया की समृद्ध परंपरा के बीच संवाद का एक चौराहा प्रस्तुत कर रहे हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here