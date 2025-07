संत पापा ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से मुलाकात की

वाटिकन न्यूज

कास्टेल गंडोल्फो, बुधवार 09 जुलाई 2025 : बुधवार दोपहर, संत पापा लियो 14वें ने कास्टेल गंडोल्फो स्थित परमाध्यक्षीय निवास में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से एक निजी मुलाक़ात की। इस मुलाक़ात में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और बातचीत के ज़रिए शांति स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा हुई।

कीव के नेता यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस की चौथी अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए आज से इटली में हैं, जो 10 और 11 जुलाई को एऊर के ला नुवोला कॉन्फ्रेंस सेंटर में हो रही है। आज दोपहर वे इतालवी राष्ट्रपति सरजो मतरेल्ला से मिलेंगे, लेकिन रोम पहुंचते ही वे छोटे से शहर लाजियो में जाकर संत पापा लियो 14वें से मिलना चाहते थे, जो पिछले रविवार को ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए यहां आए थे।

वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बातचीत यूक्रेन में शत्रुता समाप्त करने और युद्ध का एक न्यायसंगत एवं स्थायी समाधान खोजने के प्रयासों पर केंद्रित रही। संत पापा ने युद्ध के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और यूक्रेनी लोगों के प्रति अपनी प्रार्थनाओं और निरंतर निकटता का आश्वासन दिया।

संत पापा ने कैदियों की रिहाई और अपने परिवारों से बिछड़े बच्चों की वापसी के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने संभावित वार्ता के लिए यूक्रेन और रूस दोनों के प्रतिनिधियों का वाटिकन में स्वागत करने की अपनी इच्छा दोहराई।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संत पापा को यूक्रेनी प्रतीकात्मक परंपरा को समर्पित एक एल्बम उपहार में दिया, जिसमें 11वीं से 18वीं शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध उत्कृष्ट कृतियाँ संग्रहित हैं।

बैठक के बाद, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों को अंग्रेज़ी में संक्षिप्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा, "मैं इस बैठक के लिए संत पापा द्वारा, हमारी मेज़बानी के लिए बहुत खुश हूँ।" उन्होंने संत पापा और वाटिकन को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, खासकर युद्ध के दौरान रूस ले जाए गए यूक्रेनी बच्चों के मुद्दे पर। उन्होंने कहा, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने इस पर बात की," और बच्चों को यूक्रेन में उनके रिश्तेदारों के पास वापस भेजने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "बेशक हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। हम इस युद्ध को समाप्त करने के लिए नेताओं की एक उच्च-स्तरीय बैठक के लिए जगह उपलब्ध कराने में वाटिकन और संत पापा से पूरी उम्मीद करते हैं।"

लगभग 2:10 बजे, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनका प्रतिनिधिमंडल - जिसमें अन्य लोगों के अलावा, वाटिकन में यूक्रेनी राजदूत, आंद्रेई युराश और राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख, आंद्रेई यरमक शामिल थे - विला बारबेरिनी से रवाना हुए।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here